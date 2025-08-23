Artemus de Almeida vence a qualificativa do GP Longines; Raphael Leite conquista a Copa Ouro
Na noite desta sexta-feira, a prova Internacional a 1,50m, do CSI4-W Longines São Paulo Horse, movimentou o 35º Indoor, na Sociedade Hípica Paulista, mais esperado e principal concurso Internacional e Nacional em recinto fechado na América do Sul. Artemus de Almeida foi o vencedor, apresentando Dubruc JMen, sem faltas, com 31s31.
Largaram na disputa 29 conjuntos e nove foram ao desempate no percurso idealizado pelo course-designer olímpico Guilherme Jorge.
O jovem talento Eduardo Sennati Mattar, o Dudu, ficou na 2ª posição com Galiano des Fourches, também sem faltas, com 32s31. A dupla que é campeã sul-americana Young Riders 2022 também foi vencedora da categoria Under 25 (16 a 25 anos).
Gabriel Kayan Soares Magalhães completou o pódio apresentando Expecto du Vieux Chateau do Santo Antônio, com um percurso limpo e o tempo de 35s21.
A prova Internacional já serviu como esquenta e qualificativa do GP Longines - Troféu Jayme Loureiro Filho, a 1.60m, válido para a final da Copa do Mundo 2026 e 7ª etapa do ranking brasileiro Senior Top 2025 (rendimento máximo) neste domingo, com R$ 1 milhão em jogo. Vale destacar que Artemus de Almeida, campeão do GP Indoor 2014, é candidato ao bi.
Felipe Ferreira Figueiredo com Cehjur Balleny, o atual campeão pan-americano e vencedor do GP Indoor 2021 Stephan Barcha apresentando Chantily JMen e, finalmente, Mariana Cassettari com Cornet?s Goldra JMen, todos com apenas uma falta, completam o top 6.
Raphael Machado Leite dá show na Copa Ouro Next Generation
Mais cedo, a Copa Ouro Next Generation, a 1.40/14m5, movimentou o icônico picadeiro da casa. A disputa contou com 56 conjuntos e nada menos que 17 foram no desempate. Ao final, quem levou melhor foi o sempre competitivo ginete Raphael Machado Leite com Special Marathon Curiano Van Marle Z, que registrou a incrível marca de 32s61.
Também andando na mesma casa decimal, 32s80, o cavaleiro da casa José Luiz Guimarães de Carvalho com Bento Flores (IA) garantiu o vice. Enquanto o mineiro Gabriel Kayan Soares Magalhães, com Otaviano M (IA), chegou em 3º lugar.
Neste sábado, o Clássico Hermès, a 1.45m, é a principal atração. No domingo, o GP Longines, a 1.60m, encerra a competição a partir das 15 horas (de Brasília). Em seguida, rola o tradicional desafio Carro x Cavalo Stuttgart Porsche e show da banda Inimigos do HP.
Resultados Qualificativa GP Longines
1º Artemus de Almeida / Dubruc JMen - BRA - 0/31s31
2º Eduardo Sennati Mattar / Galiano des Fourches - BRA - 0/32s73
3º Gabriel Kayan Soares Magalhães / Otaviano M - BRA - 0/35s21
4º Felipe Ferreira Figueiredo / Cehjur Balleny - BRA - 4/30s46
5º Stephan Barcha / Chantily JMen - BRA - 4/31s12
6º Mariana Cassettari / Cornet?s Goldra JMen - BRA - 4/32s17