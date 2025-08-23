Arsenal dá chapéu no Tottenham e anuncia a contratação do meia Eberechi Eze, ex-Crystal Palace

O Arsenal anunciou, neste sábado, a contratação do meia Eberechi Eze, vindo do Crystal Palace. O inglês de 27 anos assinou um contrato de longa duração e será o novo camisa 10 dos Gunners.

De acordo com informações da mídia inglesa, o Tottenham, maior rival do Arsenal, já tinha tudo certo para fechar a contratação do jogador. No entanto, a equipe do técnico Mikel Arteta foi atrás de Eberechi Eze na última semana e atravessou o negócio.

O clube londrino pagou cerca de R$ 440 milhões mais bônus ao Crystal Palace para concretizar a chegada do meia, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Welcome to The Arsenal, Ebere Eze ? ? Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

"Estamos absolutamente encantados em trazer Eberechi para o Arsenal. Ele é um jogador poderoso e empolgante, que dará uma nova dimensão ao nosso jogo ofensivo. O que se destaca tanto quanto o seu talento e inteligência como jogador é a forma como ele trabalhou duro ao longo de sua carreira para chegar onde está hoje. A sua trajetória, sua mentalidade e sua ambição são exatamente o que queremos em nossa equipe, e adoramos o quanto significa para ele e para sua família se juntar ao nosso clube. Estamos todos ansiosos para começar a trabalhar com Eberechi em breve", comemorou Mikel Arteta ao site do Arsenal.

Eberechi Eze foi apresentado aos torcedores no Emirates Stadium antes da partida entre Arsenal e Leeds United, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O meia passou pelas categorias de base do clube ainda quando criança e permaneceu até os 13 anos de idade.

Carreira de Eberechi Eze

Revelado pelo Queens Park Rangers, Eberechi Eze ainda passou por um período de empréstimo ao Wycombe Wanderers, antes de ser contratado pelo Crystal Palace, em agosto de 2020. Pelo clube inglês, disputou 169 jogos, marcou 40 gols e deu 28 assistências.

Na última temporada, Eze balançou as redes 14 vezes e deu 11 passes para gol, em 43 jogos disputados. Além disso, anotou o gol do título do Crystal Palace na vitória sobre o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, por 1 a 0, em Wembley.

Esse foi o primeiro título de primeira prateleira na história do clube. No começo desta temporada, Eberechi Eze também foi titular na conquista da Supercopa da Inglaterra sobre o Liverpool, nos pênaltis.

Com a camisa da seleção da Inglaterra, o meia já disputou 12 partidas e marcou um gol.