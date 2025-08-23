Após levar 2 a 0, Barcelona vira sobre Levante com gol contra e assistência de Raphinha

Como aconteceu na estreia no Campeonato Espanhol, o Barcelona marcou três gols neste sábado. Mas, desta vez, o roteiro foi bem diferente. Após levar 2 a 0 do Levante no primeiro tempo, o time catalão empatou em apenas três minutos e decretou a virada aos 45 minutos do segundo tempo, por 3 a 2. Raphinha foi o autor da assistência de um dos gols em Valência.

Vindo de um 3 a 0 sobre o Mallorca, na primeira rodada, o Barça desponta na tabela de LaLiga, agora com seis pontos. O triunfo deste sábado contou com gols dos catalães somente no segundo tempo, com Pedri, Ferran Torres e Elgezabal, contra.

O jogo em Valência contou com um primeiro tempo inesperado. Com apoio da torcida, o Levante balançou as redes por três vezes, mas somente dois lances valeram. Depois do gol anulado por impedimento aos 7, o time da casa abriu o placar aos 14, num belo contra-ataque finalizado por Romero, que conteve dois marcadores na área e bateu para as redes.

Nos acréscimos da etapa, Morales anotou o segundo gol do Levante, em cobrança de pênalti após toque de mão na área. Surpreendido, o Barcelona tinha dificuldades no ataque. Em sua melhor chance, aos 36, Ferran Torres desperdiçou chance incrível ao mandar no travessão quando estava na marca do pênalti.

Para o segundo tempo, o técnico Hansi Flick mudou metade do ataque catalão. Sacou Marc Casado, Marcus Rashford e Balde para as entradas de Gavi, Dani Olmo e Robert Lewandowski. Como consequência, o time visitante passou a frequentar mais o ataque.

Assim, o susto da torcida catalã durou pouco. Os visitantes anotaram dois gols num intervalo de apenas três minutos e empataram o duelo. Aos 4, Pedri acertou lindo chute de longe e não deu chances para o goleiro Campos. Na sequência, aos 7, Raphinha cobrou escanteio na área e Ferran se redimiu ao escorar de primeira para colocar 2 a 2 no placar.

A pressão do Barça veio, mas demorou a dar resultados. Após muita pressão, a virada veio aos 45 minutos. No lance decisivo, Yamal levantou na área e o zagueiro Elgezabal escorou de cabeça contra as próprias redes, selando a vitória do time catalão.

ATLÉTICO DE MADRID TROPEÇA DE NOVO

O time comandado pelo técnico Diego Simeone segue sem vencer nesta edição do Espanhol. Neste sábado, empatou por 1 a 1 com o Elche, após ser derrotado pelo Espanyol por 2 a 1, na rodada de abertura do campeonato. Desta vez, o Atlético acumulou diversas chances de gol, mas sofreu para convertê-las.

Os dois gols da partida foram marcados logo nos primeiros minutos da etapa inicial. O Atlético saiu na frente com Sorloth aos 8. O Elche buscou a igualdade aos 15, com Mir. E, daí em diante, o Atlético passou a acumular seguidas oportunidades, sem conseguir somar os três pontos nesta LaLiga.

Mais cedo, o placar se repetiu em Mallorca x Celta de Vigo. Rueda, aos 38 do primeiro tempo, abriu o placar para os visitantes. E Morey empatou para o Mallorca, aos 42 da etapa final.