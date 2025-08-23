Andreas Pereira volta a ser cogitado no Palmeiras: veja o que pode facilitar o acerto

O meio-campista Andreas Pereira voltou a ser mencionado como possível reforço do Palmeiras nos últimos momentos da janela de transferências do meio de 2025 - que se encerra no dia 2 de setembro. Mas o começo com a camisa do Fulham no atual Campeonato Inglês não foi do jeito que o atleta esperava.

Espaço reduzido

Andreas Pereira não jogou no primeiro compromisso do Fulham na Premier League. No empate por 1 a 1 diante do Brighton, o meio-campista ficou durante toda a partida no banco de reservas da equipe. Desta forma, se o seu espaço seguir reduzido na Europa, trata-se de um fator que ajudaria em uma negociação com o Palmeiras.

Números da temporada passada

Andreas Pereira disputou 37 jogos na temporada 2024/25, sendo 29 como titular, com um desempenho apenas regular: foram 2 gols e 5 assistências.

Sonho antigo

Não é a primeira vez que o Palmeiras tenta se reforçar com Andreas Pereira. No fim do ano passado, o Verdão tentou a contratação do atleta visando o Mundial de Clubes. Porém, a negociação não avançou.

Meio-campista versátil

A chegada de Andreas Pereira seria um trunfo importante para o técnico Abel Ferreira. Ele se adapta a várias funções no meio-campo, tanto como volante e até meio-campista mais avançado.