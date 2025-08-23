Al-Ahli vence Al-Nassr e conquista Supercopa Saudita; Ronaldo marca 100º gol

Por Ashraf Hamed Atta

(Reuters) - O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 5 a 3 nos pênaltis e venceu a final da Supercopa Saudita em Hong Kong, após um empate dramático por 2 a 2 neste sábado, quando Cristiano Ronaldo, do time perdedor, marcou seu 100º gol.

O atacante português Ronaldo, de 40 anos, abriu o placar aos 40 minutos, de pênalti, alcançando a marca histórica após Ali Majrashi ser punido por toque de mão.

O Al-Ahli, que conquistou o título da Liga dos Campeões da Ásia deste ano, respondeu nos acréscimos do primeiro tempo por meio de Franck Kessie, que finalizou rasteiro, vencendo o goleiro do Al-Nassr, Bento, após um passe bem colocado do novo contratado Enzo Millot.

Ambos os times pressionaram em busca da vitória no segundo tempo e Ronaldo testou Edouard Mendy com um chute poderoso antes de Firas Al-Buraikan acertar a trave.

Marcelo Brozovic restaurou a liderança do Al-Nassr aos 82 minutos, aproveitando uma defesa ruim e finalizando de dentro da área.

O Al-Ahli empatou novamente aos 89 minutos, quando Roger Ibanez completou de cabeça um escanteio de Riyad Mahrez depois que Bento calculou mal a bola.

Na disputa por pênaltis, o Al-Ahli converteu todos os cinco pênaltis e, embora Ronaldo tenha convertido seu pênalti, o Al-Nassr errou um, dando ao clube de Jeddah seu segundo título da Supercopa Saudita.

(Reportagem de Ashraf Hamed Atta)