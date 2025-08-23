Topo

Acertado com o Vasco, Matheus França é esperado no Rio para assinar contrato

23/08/2025 16h01

O Vasco segue em busca de reforços para a sequência da temporada. Os cruzmaltinos já confirmaram a contratação do atacante Andrés Gómez e estão perto de anunciar o zagueiro Robert Renan.

Outro nome que deve desembarcar no Vasco é Matheus França. O jogador, ex-Flamengo, é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana.


O atacante de 21 anos está atualmente no Crystal Palace, da Inglaterra. Os cruzmaltinos devem acertar a vinda do atacante por empréstimo, com opção de compra.

O objetivo da diretoria é reforçar a equipe para a parte final da temporada. O Vasco ainda sonha com o título da Copa do Brasil, onde está nas quartas de final, e busca afastar o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

