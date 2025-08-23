Abel abre mão de opções no banco para fortalecer processos no sub-20; entenda

O Palmeiras teve um banco de reservas enxuto no empate sem gols com o Universitario-PER, pela volta das oitavas da Libertadores, no Allianz Parque. Além dos 11 escalados como titulares, o técnico Abel Ferreira teve à disposição mais nove jogadores, sendo dois das categorias de base. Com o sub-20 disputando a final do Brasileiro, o treinador abriu mão de alguns atletas que vinha sendo opção no time profissional

Esses são os casos, por exemplo, do goleiro Aranha, do zagueiro Benedetti, do lateral esquerdo Arthur e do atacante Thalys, que estiveram em campo no primeiro jogo da decisão, na segunda-feira.

Desses, Arthur e Aranha não estrearam na equipe principal. O primeiro foi promovido recentemente para o profissional para suprir uma lacuna na lateral esquerda, agora ocupada por Jefté, recém-contratado. Aranha subiu após a venda de Mateus. Thalys, por sua vez, já chamou atenção de outros clubes e viu o Palmeiras abrir negociação para sua saída com o Olympiacos, da Grécia.

"Eu podia ter trazido jogadores da equipe sub-20. E não trouxe. É fácil perceber porquê: queremos que o sub-20 ganhem. O todos somos um é isso. E não é de hoje que fazemos isso. Não é de hoje que temos esse cuidado de ajudar a equipa de sub-20, porque muitas vezes também precisamos deles e eles nos ajudam. Lembro, por exemplo, de um ano em que tivemos uma primeira fase da Libertadores: jogamos na altitude e depois em casa com o Água Santa. Quem nos suportou? A equipe sub-20", explicou Abel.

"Acho que estes jogadores têm que crescer lá, ganhar lá, serem campeões lá. E tudo o que o treinador da equipe principal puder fazer para ajudar o sub-20 vai fazer. Podíamos ter trazido mais jogadores, sim: o Thalys, o Arthur, até porque só tínhamos um lateral-esquerdo. Podíamos ter trazido o Benedetti também... Mas entendemos que devíamos ajudar o sub-20. Essa também é uma das minhas funções. Não é só potenciar, valorizar e vender jogadores, mas também ajudar o sub-20 jogadores do nosso elenco que podem descer e jogar lá", seguiu.

"Até o Roque pediu para jogar, mas esse não podia mandar", brincou.

A equipe sub-20 do Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no jogo de ida da decisão. A volta está marcada para acontecer na terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Assim, para o jogo contra o Sport, na segunda-feira, também na casa do Verdão, Abel deve seguir com opções reduzidas.