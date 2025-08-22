Weverton avalia concorrência no Palmeiras e manda recado para Carlos Miguel

Na última semana, o Palmeiras anunciou a chegada do goleiro Carlos Miguel, que chega para disputar vaga com Weverton e Marcelo Lomba na meta palmeirense. O jogador acompanhou do Allianz Parque o empate sem gols do time alviverde contra o Universitario pela volta da Libertadores e viu o atual titular Weverton ser eleito o melhor do jogo. O camisa 21 do Verdão avaliou a concorrência no gol e mandou recado ao companheiro recém-chegado.

"Vocês que acompanham o Palmeiras sabem que o Palmeiras vem se reformulando em todas as posições. Acho que faltava somente a posição de goleiro, que o clube ainda não tinha contratado nenhum nesses últimos, se eu não me engano, três anos. E isso é muito natural, faz parte do processo, que nem eu falei, o Palmeiras ganha mais uma grande opção de goleiro", disse.

Carlos Miguel estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, time pelo qual foi contratado na época em que estava no Corinthians, seu último time no Brasil. Lá, o atleta de 26 não teve muito espaço e voltou ao Brasil para dar sequência na carreira. O jogador assinou um vínculo com o Verdão até 31 de julho de 2030.

Weverton está no Palmeiras desde 2018 e chegou em uma época de transição próxima da saída de Fernando Prass. O camisa 21, que já conquistou 12 títulos desde o período, elogiou Carlos Miguel e se colocou à disposição para ajudá-lo enquanto dividirem os vestiários. Weverton tem contrato válido atualmente até o fim de 2026.

"É um grande rapaz, é um grande goleiro, vai nos ajudar muito. Vai ajudar a competir, acho que é bom para mim, é bom para o Lomba, é bom para ele, tenho certeza que ele vai aprender comigo, vai aprender com o Lomba, a gente vai aprender com ele também. Acho que goleiro tem sempre isso, como trabalha junto e tem um preparador ali exclusivo para a gente, a gente acaba tendo mais intimidade, a gente acaba convivendo muito mais tempo junto e é um tempo de aprendizado, no qual cada um observa o que pode melhorar um com o outro", declarou Weverton.

"Então, quem ganha é o Palmeiras que, sem dúvida nenhuma. Tem goleiros para o presente, tem goleiros para o futuro também e acho que faz parte de todo esse processo. A gente está feliz com tudo. Às vezes as pessoas acham que quando chega alguém para competir contigo, isso é um problema, muito pelo contrário, isso é bom, é bom para o Palmeiras", afirmou.

Weverton relembra início e reforça postura como líder

Em seu primeiro ano de Palmeiras, 2018, Weverton disputou 37 dos 74 jogos no ano. Na época, chegou como terceiro goleiro, atrás de Fernando Prass e Jaílson, mas logo conquistou seu espaço e foi titular na campanha campeã do Brasileiro daquele ano. Desde então, ele soma 443 partidas pelo clube.

"Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu fiquei bastante tempo na reserva e uma das coisas que eu mais aprendi era ver um ambiente do estádio, porque quando tu não está envolvido no jogo, tu tem mais tempo para às vezes entender toda essa questão e a gente sabe o quanto é importante poder aprender, poder ver. O Carlos Miguel, ele foi muito bem recebido e está sendo muito bem tratado como todos os outros jogadores", disse.

"Ele está chegando numa equipe que tem uma mentalidade muito boa, uma mentalidade vencedora, de grandes jogadores, jogadores que querem continuar vencendo, querem continuar fazendo história dentro do clube. A minha função como um dos líderes, um cara mais experiente a poder ajudar em tudo que ele precisar, acho que não só ele, mas como todos os outros que vem chegando, poder ajudar no que for preciso, dentro de campo, fora de campo, essa é minha função também e acho que ele está se sentindo muito bem, está feliz de estar aqui com a gente, acho que é um grande goleiro e vai nos ajudar muito", garantiu.

Weverton, Lomba ou Carlos Miguel? Abel é quem vai decidir

"O meu maior desejo é que o Palmeiras continue bem, com a sua mentalidade vencedora, com a sua mentalidade de continuar ganhando títulos e chegou mais um cara para ser esse cara que vai nos ajudar também a vencer, a querer vencer e essa é minha função: poder ajudar todos como um dos mais experientes do grupo é poder ajudá-lo a atingir a sua a sua melhor performance, a sua melhor versão e a gente competir junto um com o outro. E tenho certeza que o Abel vai sempre fazer a melhor escolha, aquilo que ele decidir que é o melhor para o momento e o melhor para o Palmeiras", finalizou Weverton.