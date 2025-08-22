Vasco se reapresenta e inicia preparação para pegar o Corinthians

O Vasco deu início à preparação para o duelo com o Corinthians, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira, o elenco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa e treinou com foco no embate.

A equipe carioca vinha de uma grande vitória no Brasileirão, quando goleou o Santos por 6 a 0, no Morumbis. No entanto, o Cruzmaltino não conseguiu manter o embalo e acabou derrotado pelo Juventude por 2 a 0, em duelo atrasado da 14ª rodada, na última quarta-feira.

Nas últimas cinco rodadas da competição, o Vasco somou apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas. O desempenho mantém o Cruzmaltino na luta contra o rebaixamento: a equipe ocupa a 16ª colocação, com 19 pontos, mesma pontuação do Vitória, que abre o Z-4.

O elenco do Vasco da Gama treinou na manhã desta sexta-feira (22) em preparação para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão. Vamos ?? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/3J86hJYwbC ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 22, 2025

Para a partida contra o Corinthians, o técnico Fernando Diniz não deve ter à disposição os lesionados Matheus Carvalho e Adson. Por outro lado, deve poder voltar a contar com Alex Teixeira, recuperado de virose, e também com Jair, que cumpriu suspensão na partida contra o Juventude.

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário.