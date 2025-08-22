Trump anuncia Washington como sede do sorteio da Copa do Mundo

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou hoje (22) que Washington vai receber o sorteio da Copa do Mundo, marcado para o dia 5 de dezembro.

Trump informou que o Kennedy Center vai sediar o evento que define as partidas do Mundial. Ele estava acompanhado por Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Além dos EUA, México e Canadá também vão receber partidas da competição. Pela primeira vez na história das Copas, 48 seleções vão disputar o troféu. Os jogos estão espalhados por 16 sedes.

A Copa é o maior evento esportivo. É uma tremenda honra trazer esse grande evento para a capital do país. Vai ser bonito. Washington