Topo

Esporte

Técnico do Chelsea critica Estêvão por erro em gol, mas diz: 'Impressionou'

Estêvão durante jogo entre Chelsea e West Ham pelo Campeonato Inglês - Julian Finney/Getty Images
Estêvão durante jogo entre Chelsea e West Ham pelo Campeonato Inglês Imagem: Julian Finney/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 19h19

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca criticou Estêvão por um erro cometido durante a goleada da equipe sobre o West Ham por 5 a 1, hoje, pelo Campeonato Inglês. Depois, ele elogiou o camisa 41.

O que aconteceu

Estêvão errou no lance do gol do West Ham. Quando o jogo ainda estava 0 a 0, ele tentou um passe de letra, acabou desarmado, e a jogada terminou em golaço de Lucas Paquetá.

Nós levamos o gol por causa dele. Ele perdeu a bola no momento de construção. Estêvão precisa errar para aprender, mas no geral ele impressionou. Enzo Maresca, em entrevista coletiva

Estêvão deu a volta por cima no jogo. O brasileiro construiu boas jogadas pelo lado direito e até deu uma assistência para Enzo Fernández fazer o terceiro gol do Chelsea na partida — o passe fez ele se tornar o jogador mais jovem (18 anos e 120 dias) a dar uma assistência na história do Chelsea na Premier League.

Ele foi escalado de última hora. Titular, Palmer se machucou no aquecimento, e o brasileiro foi o escolhido pelo técnico para começar o duelo.

A partida ainda teve outros brasileiros com destaque. Lucas Paquetá fez um gol, mas errou no segundo tento marcado pelo Chelsea ao perder a bola, e João Pedro foi às redes uma vez e ainda contribuiu com duas assistências.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Cruzeiro acerta a contratação do volante Ryan Guilherme, do Fortaleza

'Sucessão': Colunistas avaliam Carlos Miguel no Palmeiras

Técnico do Chelsea critica Estêvão por erro em gol, mas diz: 'Impressionou'

Emprestado pelo Fluminense, Luan Freitas é anunciado pelo Juventude

Meia do Cruzeiro é punido pelo STJD por jogada violenta contra atleta do Vitória

Real Betis bate o Alavés e dorme na liderança do Espanhol

Dorival 'queimou largada' com Vitinho? Comentaristas debatem

Com Fluminense e Atlético-MG, Conmebol define tabela detalhada das quartas da Sul-Americana

Surfe: Após 15 anos, WSL retorna a Imbituba com etapa na Praia da Vila

Rival de Johnny Walker no UFC Xangai questiona motivação de Alex Poatan: "Muito rico"

São Paulo anuncia renovação com Pablo Maia até 2029