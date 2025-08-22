Sean Strickland aceita passar por curso de controle de raiva para diminuir suspensão
Ao que tudo indica, Sean Strickland vai passar por um treinamento de controle de raiva para diminuir sua pena e pode voltar mais cedo ao octógono mais famoso do mundo. Pelo menos foi o que indicou o próprio ex-campeão peso-médio (84 kg), em uma publicação feita no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui).
Na última quinta-feira (21), o polêmico lutador americano foi suspenso por seis meses pela Comissão Atlética de Nevada, por conta da sua participação em uma confusão dentro do cage de um evento do 'Tuff-N-Uff', em junho deste ano. Sendo assim, como a punição é retroativa à data do incidente, o ex-campeão do UFC só poderia voltar à ação a partir do dia 29 de dezembro.
Porém, caso realmente aceite passar por um curso de controle de raiva, Sean Strickland conseguiria diminuir o período de sua suspensão para quatro meses e meio. Neste cenário, o lutador norte-americano conseguiria voltar a competir pelo Ultimate ainda nesta temporada, a partir de meados de novembro.
"Bem! Pronto para acabar com isso e voltar ao cage. Não podemos ter um terrorista como campeão. Infelizmente, eu acho que sou o único capaz de mudar isso. Agradeço à Comissão (Atlética de Nevada) por acabar com isso. Controle de raiva aí vou eu", escreveu Strickland na legenda da publicação, fazendo menção ao novo detentor do cinturão peso-médio do UFC, o checheno Khamzat Chimaev.
Relembre o incidente
O incidente ocorreu durante a realização do 'Tuff-N-Uff 145', em junho. Presente no evento para servir como corner de Miles Hunsinger, seu companheiro de time na 'XTreme Couture', Sean Strickland perdeu a cabeça após a derrota do colega para Luis Hernandez, por finalização. Provocado pelo vencedor do combate com palavras e gestos obscenos, o polêmico lutador invadiu o cage - ao lado do também atleta do Ultimate Chris Curtis - e partiu para cima de Hernandez, chegando a agredi-lo com um par de socos antes de ser contido.
Ver essa foto no Instagram
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok