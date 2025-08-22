Surfe: Novo Italo fora d'água, mesmo fantasma dentro dela no WSL Finals

Italo Ferreira chega para mais um WSL Finals, o quarto em cinco edições, em uma encruzilhada curiosa. Fora d'água, ele vive uma fase inédita, marcada por transformações profundas. Dentro d'água, encara o mesmo fantasma de sempre.

O potiguar casou-se em julho com a nutricionista Sofia Larocca, com quem espera o primeiro filho, Martin. É um passo gigante, daqueles que mudam a vida para sempre. Nas próprias palavras de Italo, os últimos meses foram "malucos", mas também os mais felizes de sua trajetória. Quem acompanha, percebe: há um brilho diferente, uma serenidade que parece ter tomado o lugar da ansiedade dos anos anteriores.

Já no circuito, a história é mais repetida - e é aí que mora o fantasma.

Italo começou 2025 em altíssimo nível, como se fosse confirmar aquilo que muita gente já cantava: seria o líder do ranking. Terceiro em Pipeline, campeão em Abu Dhabi, vice em Portugal, quinto em El Salvador... O enredo indicava domínio. Mas a perna australiana virou o roteiro de cabeça para baixo. Vieram resultados medianos e quedas precoces, até que ele desembarcou no Taiti precisando de uma sobrevida para não ficar fora do WSL Finals. Conseguiu. Mas, mais uma vez, com a quinta e última vaga.

Italo Ferreira e Sofia Larocca se casaram em 2025 Imagem: Instagram/@italoferreira

Isso significa repetir a maratona que já encarou em 2022 e 2024: começar enfrentando o quarto colocado, depois o terceiro, depois o segundo, e, se sobreviver, ainda encarar Yago Dora em uma série melhor de três. São pelo menos cinco baterias no mesmo dia para, enfim, voltar ao topo do mundo. E o curioso é que Italo já fez o percurso duas vezes - em ambas chegou à decisão, mas parou diante do mesmo fantasma: o vice.

O contraste, portanto, é fascinante. Pessoalmente, Italo não é mais o mesmo - é um homem em transformação, prestes a ser pai, vivendo o tipo de felicidade que dá outra perspectiva a qualquer derrota ou vitória. Profissionalmente, porém, encara mais uma vez aquele obstáculo que insiste em reaparecer: lutar contra o favoritismo alheio, remar de trás, correr atrás da história.

E talvez esteja justamente aí a chave. Se o Italo de antes batia na trave, o Italo de agora pode encontrar na vida pessoal a leveza que faltava. O título mundial de 2025 continua sendo uma missão ingrata, mas se existe alguém capaz de reescrever o próprio roteiro, é ele.

WSL FINALS 2025

Local: Cloudbreak, Fiji

Janela de competição: 27 de agosto a 4 de setembro

Onde assistir: SporTV e no site/app oficial da WSL