Topo

Esporte

OPINIÃO

Surfe: Novo Italo fora d'água, mesmo fantasma dentro dela no WSL Finals

Italo Ferreira e Sofia Larocca vivem momento especial - Instagram/@italoferreira
Italo Ferreira e Sofia Larocca vivem momento especial Imagem: Instagram/@italoferreira
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

22/08/2025 05h30

Italo Ferreira chega para mais um WSL Finals, o quarto em cinco edições, em uma encruzilhada curiosa. Fora d'água, ele vive uma fase inédita, marcada por transformações profundas. Dentro d'água, encara o mesmo fantasma de sempre.

O potiguar casou-se em julho com a nutricionista Sofia Larocca, com quem espera o primeiro filho, Martin. É um passo gigante, daqueles que mudam a vida para sempre. Nas próprias palavras de Italo, os últimos meses foram "malucos", mas também os mais felizes de sua trajetória. Quem acompanha, percebe: há um brilho diferente, uma serenidade que parece ter tomado o lugar da ansiedade dos anos anteriores.

Relacionadas

Pharrell Williams lança prancha de R$ 6.000 após inaugurar piscina de ondas

WSL: Medina pede união dos surfistas após eliminação polêmica de brasileiro

Surfe: Etapa do Brasil bate recorde e movimenta R$ 179 milhões em Saquarema

Já no circuito, a história é mais repetida - e é aí que mora o fantasma.

Italo começou 2025 em altíssimo nível, como se fosse confirmar aquilo que muita gente já cantava: seria o líder do ranking. Terceiro em Pipeline, campeão em Abu Dhabi, vice em Portugal, quinto em El Salvador... O enredo indicava domínio. Mas a perna australiana virou o roteiro de cabeça para baixo. Vieram resultados medianos e quedas precoces, até que ele desembarcou no Taiti precisando de uma sobrevida para não ficar fora do WSL Finals. Conseguiu. Mas, mais uma vez, com a quinta e última vaga.

Italo Ferreira e Sofia Larocca se casaram em 2025 - Instagram/@italoferreira - Instagram/@italoferreira
Italo Ferreira e Sofia Larocca se casaram em 2025
Imagem: Instagram/@italoferreira

Isso significa repetir a maratona que já encarou em 2022 e 2024: começar enfrentando o quarto colocado, depois o terceiro, depois o segundo, e, se sobreviver, ainda encarar Yago Dora em uma série melhor de três. São pelo menos cinco baterias no mesmo dia para, enfim, voltar ao topo do mundo. E o curioso é que Italo já fez o percurso duas vezes - em ambas chegou à decisão, mas parou diante do mesmo fantasma: o vice.

O contraste, portanto, é fascinante. Pessoalmente, Italo não é mais o mesmo - é um homem em transformação, prestes a ser pai, vivendo o tipo de felicidade que dá outra perspectiva a qualquer derrota ou vitória. Profissionalmente, porém, encara mais uma vez aquele obstáculo que insiste em reaparecer: lutar contra o favoritismo alheio, remar de trás, correr atrás da história.

E talvez esteja justamente aí a chave. Se o Italo de antes batia na trave, o Italo de agora pode encontrar na vida pessoal a leveza que faltava. O título mundial de 2025 continua sendo uma missão ingrata, mas se existe alguém capaz de reescrever o próprio roteiro, é ele.

WSL FINALS 2025

Local: Cloudbreak, Fiji
Janela de competição: 27 de agosto a 4 de setembro
Onde assistir: SporTV e no site/app oficial da WSL

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Chegada de Mailton amplia leque de opções de Crespo e acirra disputa por posição no São Paulo

Como você avalia o trabalho de Dorival no Corinthians? Vote!

Relembre os principais trabalhos de Vojvoda, técnico acertado com o Santos

Novo código da ginástica rítmica pode ajudar conjunto brasileiro no Mundial

NBA aposta no público brasileiro, inova em formatos e tem boom nas redes

Do axé ao caipira: ginastas gringas apostam em música brasileira no Mundial

Brasileiro relata caos em estádio argentino: 'Cheguei e vi que daria merda'

São Paulo bate meta na Libertadores e mira semifinal por plano de superávit

Flamengo define novo braço direito de Boto para negociações e contratos

Corinthians: Citadini rejeita caça às bruxas a ex-presidentes e mira cortes

Vôlei: seleção feminina estreia no Mundial 'em casa' mesmo 17mil km longe