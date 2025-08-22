Topo

Sul-Americana ou Copa do Brasil: o que Atlético-MG deve priorizar?

do UOL

Colaboração para o UOL

22/08/2025 01h45

Classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG deveria priorizar o mata-mata continental ou a Copa do Brasil? No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Yara Fantoni responderam.

No torneio nacional, o Galo enfrenta o Cruzeiro, em duelos nos dias 27 de agosto e 11 de setembro. Na Sul-Americana, o adversário é o Bolívar, e os jogos têm como datas-base os dias 17 e 24 de setembro.

Lavieri: Atlético briga pelas duas copas

Pelo nível da Sul-Americana, acho que o Atlético pode chegar nas duas copas. Vencer o Cruzeiro seria incrível, é um título por si só, ainda mais em uma fase aguda de Copa do Brasil. E na Sul-Americana acho que o Atlético pode chegar à final, vejo como favorito em todo o caminho.
Danilo Lavieri

Yara: Foco do Atlético sempre foi a Copa do Brasil

O foco do Atlético desde o início do ano é a Copa do Brasil. [...] Só não pode ir para duas finais, como aconteceu ano passado, perder as duas, abrir mão do Brasileiro, e correr o risco de ser rebaixado.
Yara Fantoni

