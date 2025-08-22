'Sucessão': Colunistas avaliam Carlos Miguel no Palmeiras

O Palmeiras acertou ao escolher Carlos Miguel como sucessor de Weverton na meta, opinaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

O goleiro que estava no Nottingham Forest (ING) foi apresentado hoje e disse que era "imaturo" quando cantou uma música provocando o Palmeiras - na época, ele defendia o Corinthians.

Alicia: Weverton e Lomba não são o futuro do gol do Palmeiras

Era um entendimento de que o Palmeiras precisava contratar um goleiro jovem para trabalhar a sucessão do Weverton, que tem 38, e do Lomba, que tem 39 - não é o futuro do gol do Palmeiras. E o Carlos Miguel é. [...] É um goleiro muito promissor e que deve cair nas graças da torcida rapidamente.

Alicia Klein

Milly: Carlos Miguel chega para ficar no gol por muitos anos

Uma aposta interessante do Palmeiras. O tamanho dele é fora de escala, até para goleiro. A impressão que dá é que ele alcança as duas traves ao mesmo tempo se abrir os braços. E, mesmo assim, ele é muito ágil em bolas rasteiras. É um goleiro para ficar no gol do Palmeiras por muitos anos.

Milly Lacombe

