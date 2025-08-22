SP Open anuncia lista do qualifying e Carol Meligeni recebe convite na chave principal

Nesta sexta-feira, a organização do SP Open divulgou a lista das tenistas que disputarão o qualifying, assim como o terceiro convite para a chave principal. O WTA da maior cidade das Américas acontece entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos.

Catorze tenistas se classificaram diretamente através do ranking e outros dois nomes completarão a chave através de convites da organização. A fase classificatória acontecerá entre os dias 6 e 7 de setembro e classifica quatro tenistas na chave principal.

A organização também confirmou o terceiro convite da chave principal para Carolina Meligeni. A campineira de 29 anos é a 3ª melhor brasileira do ranking atual da WTA, atrás apenas de Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi, ambas também já garantidas na chave principal do SP Open, e traz a sua experiência para as quadras do Parque Villa-Lobos.

Medalha de bronze nos Jogos Panamericanos de Lima 2019 nas duplas femininas ao lado de Luisa Stefani, Carol se destaca pela garra em quadra, fato que foi reconhecido pela ITF com o Heart Awards, prêmio dado para tenistas que representam o seu país com distinção, coragem e comprometimento.

"Queria agradecer muito a organização com esse convite para a chave principal. Estou muito feliz com essa oportunidade de jogar um WTA em casa. Tenho certeza que todas as meninas estão muito animadas com essa semana e eu estou trabalhando muito duro para chegar da melhor forma lá", disse Carol Meligeni.

Além de Bia e Laura, Carol se junta às brasileiras Victoria Barros e Nauhany Silva, que também receberam convites da organização no início desta semana, e aos destaques internacionais, como Alex Eala, Hailey Baptiste e Ajla Tomljanovic, na chave principal do torneio que marca o retorno de São Paulo ao calendário da WTA após 25 anos.

As últimas seis vagas da chave serão preenchidas com mais um convite, que será anunciado posteriormente, quatro tenistas do qualifying, e uma posição reservada para um special exempt (jogadoras que já estão competindo em outro torneio e não comparecem ao sorteio de qualificação).

Outra novidade do qualifying é o convite para Luisa Stefani que está de olho em uma volta à competição de simples também.

"Jogar simples é um desejo meu que vem lá de trás, há anos. Especialmente pós lesão do joelho. Foi algo que cogitei, treinei e pensei com muito carinho sobre. Tive que fazer decisões difíceis na época e não me sentia apta. Agora é um novo momento e estou me sentindo muito animada com essa oportunidade e super grata pela confiança", disse a brasileira.

Lista de inscritas no Qualifying do SP Open:

1. Jazmin Ortenzi (ARG)



2. Anna Rogers (EUA)



3. Mariia Tkacheva (RUS)



4. Valeriya Strakhova (UCR)



5. Lina Glushko (ISR)



6. Lian Tran (HOL)



7. Alicia Herrero Linana (ESP)



8. Robin Anderson (EUA)



9. Emily Appleton (GBR)



10. Yasmine Mansouri (FRA)



11. Haley Giavara (EUA)



12. Cristina Diaz Adrover (ESP)



13. Isabella Shinikova (BUL)



14. Miriana Tona (ITA)



WC. Luísa Stefani (BRA).