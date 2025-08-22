Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado em Washington, diz fonte

Por Andrea Shalal e Frank Pingue

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará nesta sexta-feira que o sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, disse uma fonte familiarizada com os planos.

Trump prenunciou a notícia mais cedo nesta sexta-feira, quando anunciou que a Copa do Mundo de 2026 teria um escritório no centro de convenções localizado no coração da capital dos EUA.

"A Copa do Mundo terá seu escritório principal no Kennedy Center", disse Trump a repórteres em Washington.

O anúncio de Trump ocorre no momento em que ele supervisiona uma reforma de US$257 milhões no Kennedy Center, que Trump disse que será a peça central das comemorações do 250º aniversário dos EUA no próximo ano.

A Copa do Mundo de 2026, que será co-organizada por Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira com 48 equipes e contará com 104 jogos.

O Canadá sediará 13 jogos, incluindo 10 na fase de grupos, divididos entre Toronto e Vancouver. O México também terá 13 jogos, incluindo 10 durante a fase de grupos, realizados na Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. O restante do torneio será realizado em 11 cidades dos Estados Unidos.

A Fifa já está instalada nos Estados Unidos em preparação para a Copa do Mundo, tendo estabelecido escritórios em Miami e na Trump Tower, em Nova York.

(Reportagem de Andrea Shalal, em Washington, e Frank Pingue, em Toronto)