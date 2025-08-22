Topo

Esporte

Shelton chega confiante ao US Open com expectativas altas para tenistas da casa

22/08/2025 16h15

(Reuters) - Ben Shelton chegou ao Aberto dos Estados Unidos cheio de confiança e determinado a fazer parte da onda norte-americana que muitos acreditam que poderá finalmente conquistar um título em Flushing Meadows.

"Este é o maior torneio do ano para mim", disse o jogador de 22 anos aos repórteres na sexta-feira.

"Trabalhei muito para estar bem quando chegasse aqui. Estou confiante em meu jogo. Estou me sentindo muito bem e preparado para esse torneio. Estou animado para entrar em quadra e ver o que acontece."

Shelton retorna a Nova York com o ímpeto de seu primeiro título de Masters 1000, no Canadá, e ocupando seu melhor lugar no ranking mundial, em sexto, dois anos depois de sua campanha de destaque até as semifinais do Aberto dos EUA.

As esperanças norte-americanas são, mais uma vez, o enredo central antes do último Grand Slam do ano, com Patrick McEnroe prevendo esta semana que um jogador da casa finalmente levantará o troféu masculino após uma seca de mais de 20 anos.

Shelton não se esquivou da conversa, mas dividiu a responsabilidade amplamente.

"Eu adoraria ver isso. (Frances Tiafoe) está sempre em um nível diferente quando joga aqui. (Taylor) Fritz jogou uma final. Acho que Tommy (Paul) sempre joga muito bem aqui também", disse ele.

"Acho que temos muitos jogadores que podem chegar longe aqui e jogar contra os melhores jogadores do mundo. Acho que é uma questão de tempo para nós."

Shelton também minimizou a perspectiva de olhar muito à frente, com os favoritos Jannik Sinner e Carlos Alcaraz aparecendo como possíveis obstáculos.

"Parece que se você quiser ganhar um grande título hoje em dia, é por eles que você tem que passar", disse ele.

Shelton deverá enfrentar um qualifier ou um "lucky loser" na primeira rodada, que começa no domingo.

"Eu levo esses torneios um passo de cada vez. Estou concentrado em quem quer que seja (o adversário) na primeira rodada. Para mim, se eu acabo me adiantando demais, quando percebo, tropeço nos próprios pés e nem me dou a chance de começar direito."

(Reportagem de Janina Nuno Rios, na Cidade do México)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Jefté é regularizado no BID e pode estrear pelo Palmeiras no Brasileirão

Carlos Prates rebate críticas e questiona cobrança por ser "exemplo" no UFC

Shelton chega confiante ao US Open com expectativas altas para tenistas da casa

Brasileiro põe embalo de rival à prova no UFC: 'Pegou ninguém do meu nível'

Em recuperação no Corinthians, Memphis vai a campo e treina com bola; confira

São Paulo anuncia novo patrocinador e estreia espaço inédito no uniforme

Seleção Brasileira de basquete encara o Uruguai pela estreia da AmeriCup

PVC: Palmeiras e Andreas dão indícios que negociação está acontecendo

Rumo ao Mundial, Tatiane Raquel da Silva disputará o GP Brasil

Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado em Washington, diz fonte

Gilmar Mendes vota pela liberdade de Robinho em julgamento no STF