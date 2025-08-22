Shelton chega confiante ao US Open com expectativas altas para tenistas da casa

(Reuters) - Ben Shelton chegou ao Aberto dos Estados Unidos cheio de confiança e determinado a fazer parte da onda norte-americana que muitos acreditam que poderá finalmente conquistar um título em Flushing Meadows.

"Este é o maior torneio do ano para mim", disse o jogador de 22 anos aos repórteres na sexta-feira.

"Trabalhei muito para estar bem quando chegasse aqui. Estou confiante em meu jogo. Estou me sentindo muito bem e preparado para esse torneio. Estou animado para entrar em quadra e ver o que acontece."

Shelton retorna a Nova York com o ímpeto de seu primeiro título de Masters 1000, no Canadá, e ocupando seu melhor lugar no ranking mundial, em sexto, dois anos depois de sua campanha de destaque até as semifinais do Aberto dos EUA.

As esperanças norte-americanas são, mais uma vez, o enredo central antes do último Grand Slam do ano, com Patrick McEnroe prevendo esta semana que um jogador da casa finalmente levantará o troféu masculino após uma seca de mais de 20 anos.

Shelton não se esquivou da conversa, mas dividiu a responsabilidade amplamente.

"Eu adoraria ver isso. (Frances Tiafoe) está sempre em um nível diferente quando joga aqui. (Taylor) Fritz jogou uma final. Acho que Tommy (Paul) sempre joga muito bem aqui também", disse ele.

"Acho que temos muitos jogadores que podem chegar longe aqui e jogar contra os melhores jogadores do mundo. Acho que é uma questão de tempo para nós."

Shelton também minimizou a perspectiva de olhar muito à frente, com os favoritos Jannik Sinner e Carlos Alcaraz aparecendo como possíveis obstáculos.

"Parece que se você quiser ganhar um grande título hoje em dia, é por eles que você tem que passar", disse ele.

Shelton deverá enfrentar um qualifier ou um "lucky loser" na primeira rodada, que começa no domingo.

"Eu levo esses torneios um passo de cada vez. Estou concentrado em quem quer que seja (o adversário) na primeira rodada. Para mim, se eu acabo me adiantando demais, quando percebo, tropeço nos próprios pés e nem me dou a chance de começar direito."

(Reportagem de Janina Nuno Rios, na Cidade do México)