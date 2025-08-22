Topo

Sem Sosa, Palmeiras se reapresenta após classificação e inicia preparação para pegar o Sport

22/08/2025 14h22

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira após carimbar a vaga nas quartas da Libertadores com o empate sem gols contra o Universitario-PER, no Allianz Parque. Na ida, o Alviverde havia vencido por 4 a 0.

O atacante Ramón Sosa, liberado para resolver problemas particulares, foi ausência nas atividades. O atleta desfalcou o Verdão no duelo da Libertadores por mialgia. Assim, é dúvida para o confronto contra o Sport, que acontece nesta segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Dando início à preparação para o jogo contra o Sport, os titulares fizeram recovery e cumpriram cronograma regenerativo, enquanto os demais disputaram um coletivo com dois tempos de 20 minutos.

Para o duelo pela 21ª rodada do Brasileirão, o técnico Abel Ferreira ganhou o desfalque de Aníbal Moreno, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo na última rodada.

Além dele, o meio-campista Raphael Veiga (dores no púbis) e o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) também são baixas. O atacante Bruno Rodrigues segue em processo de transição física e vive expectativa por retorno.

O Palmeiras defende uma invencibilidade de sete jogos no Brasileirão, com cinco vitórias e dois empates. Com isso, soma 39 pontos e ocupa a vice-liderança, atrás do Flamengo, que tem 43. O técnico Abel Ferreira ainda comandará duas atividades antes do duelo.

