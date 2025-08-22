Sem Neymar, Rollheiser busca aproveitar brecha para ser 'protagonista' do Santos contra o Bahia

Brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos terá um importante compromisso já neste fim de semana. O Alvinegro Praiano recebe o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do torneio nacional.

O Peixe ainda terá o interino Matheus Bachi no comando, apesar de ter acertado a contratação de Vojvoda na última quinta-feira. O auxiliar, entretanto, já terá um desfalque de peso. Neymar recebeu o terceiro amarelo na derrota contra o Vasco e precisará cumprir suspensão.

A tendência, assim, é que Rollheiser volte a ganhar oportunidade entre os titulares. Entre os jogadores do elenco, o argentino é quem tem o perfil mais próximo de Neymar, muito por conta de sua capacidade criativa. Assim, o torcedor santista espera que ele puxe a responsabilidade e assuma o protagonismo contra o Bahia.

Atrás de Neymar, claro, Rollheiser é, talvez, o jogador com maior capacidade criativa do elenco santista. O argentino já mostrou que pode fazer a diferença no setor e tem uma característica de jogo bastante 'agressiva', tentando passes mais arriscados a todo momento.

Antes de chegar ao Santos, Rollheiser atuava majoritariamente pelo lado direito, com características típicas de um 'ponta invertido', partindo para cima da marcação. Ele chegou a exercer a função no Peixe em alguns jogos, mas também foi testado como um meia armador em ocasiões e parece ter agradado.

Um dos melhores jogos do argentino com a camisa do Santos, inclusive, foi em tal função. O camisa 32 atuou 'pifando' os atacantes na vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar, na oportunidade, estava se recuperando de lesão na coxa.

No duelo contra o Fortaleza, Rollheiser foi um dos principais destaques. O atleta distribuiu uma assistência e também deu um chute de fora da área que terminou em gol contra do goleiro João Ricardo, dando a vitória ao Alvinegro Praiano nos acréscimos.

Assim, em meio à ausência de Neymar contra o Bahia, Rollheiser terá a oportunidade de assumir o protagonismo da equipe novamente - isso, é claro, se for escolhido como titular. No último fim de semana, contra o Vasco, por exemplo, ele iniciou no banco de reservas e foi acionado apenas na reta final da partida.

Rollheiser chegou ao Santos em fevereiro de 2025. Ele estreou pela equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista, na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Naquele duelo, substituiu Soteldo e atuou um pouco mais aberto pelo lado direito.

Na atual temporada, Rollheiser disputou 22 partidas com a camisa do Santos, sendo 18 como titular. O atacante argentino soma um gol (contra o CRB, pela Copa do Brasil) e duas assistências (uma contra o Fortaleza e outra contra o Juventude, pela Série A).