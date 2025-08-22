Topo

Esporte

Seleção Brasileira de basquete encara o Uruguai pela estreia da AmeriCup

22/08/2025 15h59

Vai começar a AmeriCup para a Seleção Brasileira. Após duas semanas de treino no Espírito Santo e o título da Copa Latina no Panamá, o Brasil vai em busca do ouro na principal competição do basquete de Seleções nas Américas. A estreia diante do Uruguai em Manágua, na Nicarágua, acontece neste sábado, às 16h10 (de Brasília).

A definição dos 12 atletas aconteceu na última quinta-feira, com o corte de Léo Meindl por questões médicas. O Brasil vai para a competição com seis atletas que estiveram em Paris 2024: Yago, Georginho, Benite, Lucas Dias, Bruno Caboclo e João Pereira "Mãozinha". Somam-se a eles Caio Pacheco, Gui Deodato, Ruan, Alexey, Nathan Mariano e Reynan.

O Brasil soma quatro títulos da AmeriCup, mas o último foi conquistado em 2009, em Porto Rico. O recente bom momento da seleção, marcado pela conquista do Pré-Olímpico na Letônia e pelo sétimo lugar nos Jogos de Paris, trouxe ânimo e confiança ao grupo.

Bahamas e Estados Unidos completam o grupo do Brasil, com duelos no domingo (24) e terça-feira (26).

Regulamento da AmeriCup 

O regulamento da AmeriCup coloca as 12 equipes em três grupos com quatro seleções. As duas melhores de cada chave + os dois melhores terceiros, avançam às quartas de final. A decisão será no dia 31 de agosto.

Programação AmeriCup

23/08 - Brasil x Uruguai - 16h10

24/08 - Brasil x Bahamas - 18h40

26/08 - Brasil x EUA - 22h10

Convocação da Seleção Brasileira

Caio Pacheco - Coruña-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB

Alexey Borges - Flamengo

Georginho de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP

Reynan Gabriel - Pinheiros

Gui Deodato - Flamengo

Mãozinha Pereira - Manisa Basket-TUR

Lucas Dias - SESI Franca

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR

Ruan Miranda - Flamengo

Nathan Mariano - Free Agent

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Carlos Prates rebate críticas e questiona cobrança por ser "exemplo" no UFC

Shelton chega confiante ao US Open com expectativas altas para tenistas da casa

Brasileiro põe embalo de rival à prova no UFC: 'Pegou ninguém do meu nível'

Em recuperação no Corinthians, Memphis vai a campo e treina com bola; confira

São Paulo anuncia novo patrocinador e estreia espaço inédito no uniforme

Seleção Brasileira de basquete encara o Uruguai pela estreia da AmeriCup

PVC: Palmeiras e Andreas dão indícios que negociação está acontecendo

Rumo ao Mundial, Tatiane Raquel da Silva disputará o GP Brasil

Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado em Washington, diz fonte

Gilmar Mendes vota pela liberdade de Robinho em julgamento no STF

Herói improvável? Johnny Walker tenta acabar com a zica do Brasil no UFC Xangai