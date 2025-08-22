Seleção Brasileira de basquete encara o Uruguai pela estreia da AmeriCup
Vai começar a AmeriCup para a Seleção Brasileira. Após duas semanas de treino no Espírito Santo e o título da Copa Latina no Panamá, o Brasil vai em busca do ouro na principal competição do basquete de Seleções nas Américas. A estreia diante do Uruguai em Manágua, na Nicarágua, acontece neste sábado, às 16h10 (de Brasília).
A definição dos 12 atletas aconteceu na última quinta-feira, com o corte de Léo Meindl por questões médicas. O Brasil vai para a competição com seis atletas que estiveram em Paris 2024: Yago, Georginho, Benite, Lucas Dias, Bruno Caboclo e João Pereira "Mãozinha". Somam-se a eles Caio Pacheco, Gui Deodato, Ruan, Alexey, Nathan Mariano e Reynan.
O Brasil soma quatro títulos da AmeriCup, mas o último foi conquistado em 2009, em Porto Rico. O recente bom momento da seleção, marcado pela conquista do Pré-Olímpico na Letônia e pelo sétimo lugar nos Jogos de Paris, trouxe ânimo e confiança ao grupo.
Bahamas e Estados Unidos completam o grupo do Brasil, com duelos no domingo (24) e terça-feira (26).
Regulamento da AmeriCup
O regulamento da AmeriCup coloca as 12 equipes em três grupos com quatro seleções. As duas melhores de cada chave + os dois melhores terceiros, avançam às quartas de final. A decisão será no dia 31 de agosto.
Programação AmeriCup
23/08 - Brasil x Uruguai - 16h10
24/08 - Brasil x Bahamas - 18h40
26/08 - Brasil x EUA - 22h10
Convocação da Seleção Brasileira
Caio Pacheco - Coruña-ESP
Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
Alexey Borges - Flamengo
Georginho de Paula - SESI Franca
Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
Reynan Gabriel - Pinheiros
Gui Deodato - Flamengo
Mãozinha Pereira - Manisa Basket-TUR
Lucas Dias - SESI Franca
Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR
Ruan Miranda - Flamengo
Nathan Mariano - Free Agent