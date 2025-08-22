Topo

Esporte

São Paulo tem baixo aproveitamento nos últimos dez jogos contra o Atlético-MG no Morumbis

22/08/2025 05h00

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Nos últimos dez jogos como mandante diante do Galo, o Tricolor tem apenas 33,3% de aproveitamento.

Nesse período, foram duas vitórias do São Paulo, quatro empates e quatro vitórias do Atlético-MG. Além disso, o Tricolor não vence o Galo dentro do Morumbis há cinco partidas. O último triunfo aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Igor Gomes (hoje no time mineiro), Gabriel Sara e Jonas Toró marcaram os gols do time da casa que venceu por 3 a 0.

Desde então, o Atlético-MG conquistou duas vitórias no Morumbis, além de três empates. Inclusive, essa foi a última vitória do São Paulo sobre o Galo no geral. O time paulista já vem de uma sequência de 11 jogos sem vencer os mineiros.

Boa fase do São Paulo

O São Paulo chega para o duelo contra o Atlético-MG embalado pela conquista da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, na última terça-feira. No Morumbis, o Tricolor eliminou o Atlético Nacional, nos pênaltis por 4 a 3.

No Brasileirão, a equipe do técnico Hernán Crespo defende uma invencibilidade de sete rodadas, com cinco vitórias e dois empates no período. O São Paulo ocupa a 7ª posição, com 29 pontos conquistados.

Por outro lado, o Atlético-MG tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, além de cinco derrotas e um empate. O Galo ocupa a 11ª colocação, com 24 pontos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Entenda como o Santos convenceu Vojvoda a mudar de ideia e aceitar projeto

Conheça André Castro e entenda ideias do candidato à presidência do Corinthians

São Paulo tem baixo aproveitamento nos últimos dez jogos contra o Atlético-MG no Morumbis

Weverton avalia concorrência no Palmeiras e manda recado para Carlos Miguel

Sul-Americana ou Copa do Brasil: o que Atlético-MG deve priorizar?

Ancelotti ou Textor? De La Peña aponta culpado em queda na Libertadores

Reforços? 'Palmeiras precisa de padrão de jogo', diz Lavieri

Palmeiras é favorito contra River Plate? Colunistas opinam

'Fracasso retumbante': como jornais gringos repercutiram queda do Botafogo

Abel vê Palmeiras 'relaxado' após goleada no Peru: 'Não pode acontecer'

Abel admite "relaxamento" do Palmeiras com vantagem, mas celebra classificação: "Fizemos um jogo esforçado"