São Paulo tem baixo aproveitamento nos últimos dez jogos contra o Atlético-MG no Morumbis

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Nos últimos dez jogos como mandante diante do Galo, o Tricolor tem apenas 33,3% de aproveitamento.

Nesse período, foram duas vitórias do São Paulo, quatro empates e quatro vitórias do Atlético-MG. Além disso, o Tricolor não vence o Galo dentro do Morumbis há cinco partidas. O último triunfo aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Igor Gomes (hoje no time mineiro), Gabriel Sara e Jonas Toró marcaram os gols do time da casa que venceu por 3 a 0.

Desde então, o Atlético-MG conquistou duas vitórias no Morumbis, além de três empates. Inclusive, essa foi a última vitória do São Paulo sobre o Galo no geral. O time paulista já vem de uma sequência de 11 jogos sem vencer os mineiros.

Boa fase do São Paulo

O São Paulo chega para o duelo contra o Atlético-MG embalado pela conquista da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, na última terça-feira. No Morumbis, o Tricolor eliminou o Atlético Nacional, nos pênaltis por 4 a 3.

No Brasileirão, a equipe do técnico Hernán Crespo defende uma invencibilidade de sete rodadas, com cinco vitórias e dois empates no período. O São Paulo ocupa a 7ª posição, com 29 pontos conquistados.

Por outro lado, o Atlético-MG tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, além de cinco derrotas e um empate. O Galo ocupa a 11ª colocação, com 24 pontos.