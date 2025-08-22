São Paulo faz penúltimo treino para enfrentar o Atlético-MG

Nesta sexta-feira, no SuperCT, o São Paulo finalizou o penúltimo dia de treinamentos para enfrentar o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Galo, no Morumbis, às 20h30 (de Brasília) deste domingo, embalado após a classificação na Libertadores, em casa.

Foi o segundo dia de atividades do Tricolor para a próxima rodada do Brasileirão. Os titulares, que no último treino permaneceram na parte interna do CT, rabalharam normalmente com o restante do grupo.

A tendência é que Lyanco, zagueiro anunciado nesta semana, esteja a disposição do time de Hernán Crespo para a partida. Além disso, Maílton - ex-Chapecoense - já desembarcou em São Paulo e pode ser anunciado a qualquer momento para o Tricolor. Caso conste no BID, estará apto a enfrentar o time mineiro.

Porém, a lista de desfalques do São Paulo segue extensa, incluindo Oscar (fraturas nas vértebras L1, L2 e L3), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda). A comissão técnica busca manter o equilíbrio entre intensidade nos treinos e cuidados médicos, para evitar agravar lesões antigas ou recentes.

Arboleda e Wendell evoluíram na recuperação de suas respectivas lesões, correram no gramado, mas seguem como baixas. Já Calleri, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizou atividades leves na parte da manhã.

O São Paulo retorna aos treinamentos neste sábado (23), finalizando a preparação para o confronto diante do Atlético-MG.

O Tricolor Paulista, com 29 pontos na sétima posição, busca entrar no G6 do Brasileirão. O time, comandado por Hernán Crespo, está há sete jogos se saber o que é perder na competição, com cinco vitórias e apenas dois empates. O Galo, por sua vez, que soma 24 unidades, está na 11ª colocação e busca saltar para a parte de cima da tabela. Os mineiros não vencem há duas rodadas, com um empate e uma derrota.