São Paulo anuncia renovação com Pablo Maia até 2029

O São Paulo oficializou nesta quinta-feira a renovação de contrato do volante Pablo Maia até 31 de dezembro de 2029. O vínculo anterior se encerraria em 2027, mas a diretoria decidiu estender por mais dois anos a permanência de uma das principais revelações da base de Cotia nos últimos anos.

Aos 23 anos, Pablo comemorou a assinatura de seu novo contrato. "Estou muito feliz por renovar com o São Paulo, clube que é a minha casa e me formou como atleta e como pessoa. É um momento muito feliz para mim e para toda a minha família", afirmou o camisa 29. O presidente Julio Casares também destacou o peso da renovação.

"O Pablo tem o espírito guerreiro que essa camisa representa, é uma satisfação tê-lo com a gente por mais tempo. É um menino que merece coisas muito boas na vida", disse. Já o diretor de futebol Carlos Belmonte completou: "Além de um profissional exemplar, é um grande jogador. Temos certeza de que será fundamental nesta e nas próximas temporadas."

Natural de Brazópolis-MG, Pablo Maia chegou ao CFA de Cotia em 2017 e foi promovido ao elenco profissional em 2022, após disputar a Copinha. Desde então, participou das conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024, além do título paulista de 2021, quando já integrava o grupo principal. Pelo Tricolor, soma 165 partidas, oito gols e quatro assistências.

O volante também viveu altos e baixos no período recente. Em 2024, sofreu uma grave lesão na coxa que o afastou por nove meses. De volta em 2025, precisou passar por cirurgia no tornozelo direito e ficou mais dois meses fora. Retornou em julho e, ainda como reserva, entrou na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, pela Copa do Brasil.

Apesar das dificuldades, segue prestigiado no clube e na Seleção Brasileira, que já defendeu em amistosos contra Inglaterra e Espanha, em 2024.

Com contrato até 2029, Pablo Maia se consolida como uma peça de confiança do São Paulo para o futuro e como um dos pilares da reconstrução da equipe sob o comando de Hernán Crespo.