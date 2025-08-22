Topo

São Paulo anuncia novo patrocinador e estreia espaço inédito no uniforme

22/08/2025 16h08

O São Paulo anunciou netsa sexta-feira semana mais um reforço fora de campo: a chegada do Cartão de TODOS Sonhos ao uniforme tricolor, no valor de R$ 18 milhões. A estreia ocorreu no duelo contra o Atlético Nacional, na classificação pela Libertadores, quando muitos torcedores notaram a palavra "Sonhos" estampada logo abaixo da marca da patrocinadora máster, o que gerou curiosidade nas redes sociais.

O acordo, válido até dezembro de 2026, marca a primeira vez na história do clube que a barra frontal da camisa é comercializada. O espaço inédito será ocupado pelo Cartão de TODOS Sonhos, modalidade do Cartão de TODOS.

"Ter o Cartão de TODOS Sonhos estampado em nossa camisa é motivo de grande satisfação. Além de ser referência no mercado de cartões de descontos, a empresa reforça princípios que o São Paulo FC valoriza, oferecendo à população descontos nas áreas de saúde, educação, lazer, entretenimento e em itens essenciais", destacou Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do Tricolor.

O lançamento foi celebrado também pelos representantes da marca. Para Tales Vilar, Vice-Presidente Global do Grupo Cartão de TODOS, a entrada no futebol potencializa a conexão com o público: "É uma enorme conquista estar presente no uniforme de um grande clube brasileiro. Isso amplia e multiplica o alcance da marca junto a um segmento muito expressivo. O apoio ao esporte tem total relação com os principais valores do produto, como saúde, lazer e educação".

Além da estampa no uniforme, a parceria prevê ativações nas redes sociais oficiais do clube, inserções no telão e nas placas de publicidade do MorumBIS, além de presença em centros de treinamento, sala de imprensa e comunicações com os sócios-torcedores.

