Santos promove reestruturação no Departamento de Futebol após chegada de Vojvoda

22/08/2025 13h25

Nesta sexta-feira, através de um comunicado oficial, o Santos anunciou que fez uma reestruturação em seu Departamento de Futebol, tanto no profissional quanto na categoria sub-20. O Peixe promoveu tais mudanças após a chegada de Vojvoda, novo treinador do clube.

A reformulação inclui reposicionamento de profissionais em áreas estratégicas. No elenco principal, Matheus Bachi passa a ser auxiliar técnico fixo, César Sampaio assume a função de coordenador técnico e Fábio Mahseredjian foi nomeado novo coordenador de performance.

Já o sub-20 teve mudança no comando. O clube comunicou a saída de Maurício Copertino e confirmou Vinícius Marques como o novo técnico da categoria.


Ele será acompanhado por Matheus Vazquez, que atuará como auxiliar e também terá a missão de auxiliar na transição de jovens atletas para o time profissional.

A reestruturação ocorre paralelamente à contratação de Juan Pablo Vojvoda, oficializado nesta sexta até dezembro de 2026. O treinador argentino chega ao Alvinegro após passagem de destaque pelo Fortaleza e substitui Cleber Xavier, demitido após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Sua estreia deve acontecer diante do Fluminense, no dia 31, na Vila Belmiro. Antes disso, contra o Bahia neste domingo, a equipe será comandada interinamente por Matheus Bachi.

