Santos negocia rescisão de contrato com Gil

O Santos está negociando a rescisão contratual com Gil. O zagueiro tem vínculo até o final do ano.

O experiente defensor está sem espaço no atual elenco do Peixe. Não à toa, ele atuou apenas duas vezes nos últimos três meses. O jogador de 38 anos foi titular nas vitórias sobre Juventude e Cruzeiro.

A informação foi inicialmente divulgada pela jornalista Gabriela Brino e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Gil chegou ao Santos no começo de 2024 e foi peça fundamental ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, porém, pouco entrou em campo. Ao todo, são 66 aparições pela equipe alvinegra e uma bola na rede.

Com a demissão de Cleber Xavier e a contratação de Vojvoda, o Peixe prepara uma reformulação no elenco. O clube tenta se reerguer após a goleada de 6 a 0 para o Vasco, no último domingo, no Morumbis.

O Alvinegro Praiano está na 15ª posição do Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O próximo desafio será contra o Bahia, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), fora de casa, pela 21ª rodada.

Ano de altos e baixos

Gil pensou em se aposentar no final de 2024. A ideia de pendurar as chuteiras ao término da Série B foi debatida ao longo do ano passado. O atleta de 37 anos, contudo, encerrou a temporada em alta e feliz com o título. Em meio a este cenário, acertou a renovação contratual até o final de 2025.

A mudança na comissão técnica santista, porém, provocou uma alteração no cenário de Gil no Santos. O camisa 4 ficou de fora dos planos do técnico Pedro Caixinha, que entendia que o defensor não se encaixaria em seu estilo de jogo. Ele sequer foi relacionado para os quatro primeiros jogos do time praiano em 2025.

No início do Campeonato Paulista, todavia, o Santos sofreu muito no setor defensivo. Desta forma, Caixinha, pressionado pela torcida, decidiu dar uma chance para Gil, que fez sua primeira partida do ano na sétima rodada do Estadual. Na sequência, o experiente zagueiro correspondeu com boas atuações e foi se firmando no time titular.

Assim, Gil chegou a completar uma sequência de 12 jogos como titular do Santos. Com a chegada de Cléber Xavier, no entanto, Gil voltou a perder espaço e disputou apenas duas partidas nos últimos três meses.