Santos anuncia contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda

22/08/2025 10h09

O Santos agiu rápido no mercado e já acertou com um novo treinador. Na manhã desta sexta-feira, o Peixe anunciou a contratação de Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, até dezembro de 2026. O técnico estava livre no mercado e topou assumir o comando do time santista.

Após desistir de Jorge Sampaoli, o Santos mudou o foco e conseguiu convencer Vojvoda a assumir o comando da equipe. O argentino, que tinha o desejo inicial de voltar a trabalhar apenas em 2026, avaliou a proposta após conversar com a diretoria e aceitou a oferta do Alvinegro Praiano.

Vojvoda chega ao Santos para substituir Cleber Xavier. O treinador foi demitido do comando do Peixe após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

A tendência, porém, é que ele ainda não comande a equipe contra o Bahia, no compromisso deste domingo. O interino Matheus Bachi deve ficar à beira do gramado. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A estreia de Vojvoda, portanto, deve ser contra o Fluminense, diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo (31), às 16h, também pelo Brasileirão.

A carreira de Vojvoda

O técnico argentino estava sem clube desde a saída do Fortaleza, em julho deste ano. Ele comandou o Leão do Pici por quatro anos e foi desligado da equipe após uma sequência negativa nesta temporada. Ao todo, foram 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas em 309 partidas.

Neste período, o comandante argentino de 50 anos conquistou cinco títulos (Campeonato Cearense, em 2021, 2022 e 2023, e a Copa do Nordeste, em 2022 e 2024), além de levar o time nordestino à final da Copa Sul-Americana de 2023, perdida para a LDU. Ele também soma passagens por Newell?s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán e Unión La Calera.

