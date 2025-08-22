Sabalenka espera quebrar maldição das atuais campeãs no US Open

NOVA YORK (Reuters) - A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, espera poder usar as lições que aprendeu durante uma temporada difícil para se tornar a primeira mulher a defender o título do Aberto dos EUA em mais de uma década.

Nenhuma jogadora conquistou dois títulos consecutivos de simples em Flushing Meadows desde o tricampeonato de Serena Williams de 2012 a 2014, e Sabalenka retorna ao local de seu triunfo em 2024 tendo sido vice-campeã em dois Slams este ano e tendo alcançado as semifinais do terceiro.

"Eu estava tentando ignorar essa estatística. Meu pensamento é mudar isso. Minha esperança, na verdade", disse Sabalenka em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"Mas, uau, isso é insano, você sabe, como o tênis feminino é imprevisível, certo? Devemos mudar isso? Devemos pelo menos tentar mudar isso", acrescentou.

A bielorrussa disse que estava feliz por estar de volta a Nova York, apesar das pressões únicas de ter que defender sua coroa.

"Eu adoro este lugar. Tenho lembranças incríveis do ano passado", disse Sabalenka. "Acho que é muita pressão, sem dúvida. Só porque este lugar é tão grande e, de certa forma, parece maior do que os outros Slams."

Uma derrota em Nova York poderia resultar na perda da posição de número um no ranking, mas Sabalenka, de 27 anos, não deixou de ser alegre e desafiadora em relação à sua falta de grandes títulos até o momento no ano.

"Eu adoraria terminar a temporada com um Grand Slam e como número um do mundo", disse ela. "Mas se esse objetivo não se concretizar, ainda acho que esta temporada foi realmente incrível", disse.

"Todas as lições difíceis que aprendi nesta temporada só vão me deixar mais forte para a próxima. Vou me esforçar ainda mais na pré-temporada para garantir que o próximo ano seja apenas um ano de sucesso, um verdadeiro sucesso."

