Topo

Esporte

Sabalenka espera quebrar maldição das atuais campeãs no US Open

22/08/2025 17h07

NOVA YORK (Reuters) - A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, espera poder usar as lições que aprendeu durante uma temporada difícil para se tornar a primeira mulher a defender o título do Aberto dos EUA em mais de uma década.

Nenhuma jogadora conquistou dois títulos consecutivos de simples em Flushing Meadows desde o tricampeonato de Serena Williams de 2012 a 2014, e Sabalenka retorna ao local de seu triunfo em 2024 tendo sido vice-campeã em dois Slams este ano e tendo alcançado as semifinais do terceiro.

"Eu estava tentando ignorar essa estatística. Meu pensamento é mudar isso. Minha esperança, na verdade", disse Sabalenka em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"Mas, uau, isso é insano, você sabe, como o tênis feminino é imprevisível, certo? Devemos mudar isso? Devemos pelo menos tentar mudar isso", acrescentou.

A bielorrussa disse que estava feliz por estar de volta a Nova York, apesar das pressões únicas de ter que defender sua coroa.

"Eu adoro este lugar. Tenho lembranças incríveis do ano passado", disse Sabalenka. "Acho que é muita pressão, sem dúvida. Só porque este lugar é tão grande e, de certa forma, parece maior do que os outros Slams."

Uma derrota em Nova York poderia resultar na perda da posição de número um no ranking, mas Sabalenka, de 27 anos, não deixou de ser alegre e desafiadora em relação à sua falta de grandes títulos até o momento no ano.

"Eu adoraria terminar a temporada com um Grand Slam e como número um do mundo", disse ela. "Mas se esse objetivo não se concretizar, ainda acho que esta temporada foi realmente incrível", disse.

"Todas as lições difíceis que aprendi nesta temporada só vão me deixar mais forte para a próxima. Vou me esforçar ainda mais na pré-temporada para garantir que o próximo ano seja apenas um ano de sucesso, um verdadeiro sucesso."

(Reportagem de Simon Jennings, em Nova York)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Portuguesa anuncia três saídas por empréstimo e foca no planejamento para 2026

Com hat-trick de Kane, Bayern goleia o RB Leipzig pela estreia do Alemão

Fifa define data do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026

Sabalenka espera quebrar maldição das atuais campeãs no US Open

Jefté é regularizado no BID e pode estrear pelo Palmeiras no Brasileirão

Carlos Prates rebate críticas e questiona cobrança por ser "exemplo" no UFC

Shelton chega confiante ao US Open com expectativas altas para tenistas da casa

Brasileiro põe embalo de rival à prova no UFC: 'Pegou ninguém do meu nível'

Em recuperação no Corinthians, Memphis vai a campo e treina com bola; confira

São Paulo anuncia novo patrocinador e estreia espaço inédito no uniforme

Seleção Brasileira de basquete encara o Uruguai pela estreia da AmeriCup