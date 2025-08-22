Cruzeiro acerta a contratação do volante Ryan Guilherme, do Fortaleza
O Cruzeiro acertou a contratação do volante Ryan Guilherme, que estava no Fortaleza.
O que aconteceu
O Cruzeiro pagou R$ 4,5 milhões por 40% dos 55% que o Fortaleza tinha do volante. Ele nunca chegou a jogar pelo time profissional do Leão do Pici mesmo já tendo 22 anos.
O volante tinha contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026. No Cruzeiro, ele chega para concorrer, principalmente, com Lucas Romero e Walace.
Ryan Guilherme foi emprestado diversas vezes desde que deixou as categorias de base. Ele passou por Boavista-RJ, Operário-PR, Volta Redonda e UD Leiria, de Portugal.