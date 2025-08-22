Topo

Esporte

Cruzeiro acerta a contratação do volante Ryan Guilherme, do Fortaleza

Ryan Guilherme durante treino no CT do Fortaleza - Mateus Lotif/Fortaleza
Ryan Guilherme durante treino no CT do Fortaleza Imagem: Mateus Lotif/Fortaleza
do UOL

César Luis Merlo

Colunista do UOL

22/08/2025 19h29

O Cruzeiro acertou a contratação do volante Ryan Guilherme, que estava no Fortaleza.

O que aconteceu

O Cruzeiro pagou R$ 4,5 milhões por 40% dos 55% que o Fortaleza tinha do volante. Ele nunca chegou a jogar pelo time profissional do Leão do Pici mesmo já tendo 22 anos.

Relacionadas

Libertadores: veja datas, horários e transmissões dos jogos das quartas

Estêvão, Paquetá e João Pedro brilham em jogo maluco à espera de convocação

PVC: Palmeiras e Andreas dão indícios que negociação está acontecendo

O volante tinha contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026. No Cruzeiro, ele chega para concorrer, principalmente, com Lucas Romero e Walace.

Ryan Guilherme foi emprestado diversas vezes desde que deixou as categorias de base. Ele passou por Boavista-RJ, Operário-PR, Volta Redonda e UD Leiria, de Portugal.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Bragantino x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Al-Nassr x Al-Ahli: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Supercopa Saudita

Grêmio x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Cruzeiro x Internacional pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

CRB x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Coritiba x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Paul Tergat é homenageado e entra para o Hall da Fama da São Silvestre no ano da 100ª edição

Babi fecha Mundial no Top 10 e obtém melhor resultado da história do Brasil

Destaque em goleada, Estêvão quebra recorde no Chelsea pelo Campeonato Inglês

São Paulo anuncia a renovação de contrato com o volante Pablo Maia até o fim de 2029

Cruzeiro acerta a contratação do volante Ryan Guilherme, do Fortaleza