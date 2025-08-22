Topo

Esporte

Rumo ao Mundial, Tatiane Raquel da Silva disputará o GP Brasil

22/08/2025 15h32

Neste final de semana, Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) disputará o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, integrante do World Athletics Continental Tour Bronze de 2025 (Categoria C), no caminho da qualificação para o Mundial. Ela já foi campeã de área (ouro nos 3.000 m com obstáculos no Sul-Americano) e está dentro da cota da World Athletics no Ranking (36 vagas).

"Pretendo fazer uma marca boa para que a pontuação entre no ranking e eu consiga melhorar minha posição. Para isso, preciso sair forte. Se as brasileiras conseguirem sair junto e me ajudar, em uma ou duas voltas já vai ser o suficiente", projetou Tatiane, que corre os 2.000 m com obstáculos a partir das 14h50 (de Brasília) deste domingo.

A prova de de 3.000 m com obstáculos para mulheres é uma das mais recentes do programa olímpico e foi disputada pela primeira vez apenas nos Jogos de Pequim 2008. Tatiane Raquel da Silva é recordista brasileira e sul-americana da distância desde 2022, com o resultado de 9min24s38.

O prazo para a obtenção dos índices fixados em cada prova pela World Athletics para o Mundial de Tóquio - ou na corrida de pontos no Ranking que pode assegurar a qualificação - fecha no dia 24 de agosto, exatamente o dia do GP GP Brasil, a ser disputado em Bragança Paulista.

