River Plate empata com Libertad, avança nos pênaltis e encara o Palmeiras na Libertadores
O River Plate saiu vencendo, mas sofreu o empate do Libertad, no Monumental del Núñez, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. Com o 0 a 0 da ida, as equipes foram para os pênaltis. Nas cobranças, os argentinos se deram melhor e venceram por 3 a 1. Agora, a equipe enfrenta o Palmeiras.
Os 90 minutos acabaram igualados. Sebastián Driussi abriu o placar aos 29 minutos para o River Plate. Ainda na primeira etapa Robert Rojas empatou para o Libertad.
Foram 52 minutos que o River jogou com apenas dez jogadores, por causa da expulsão do volante Giuliano Galoppo.
Nas penalidades, o Libertad perdeu três de quatro cobranças. Já o River Plate converteu três e comemorou a classificação.