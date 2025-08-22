Topo

Esporte

River Plate empata com Libertad, avança nos pênaltis e encara o Palmeiras na Libertadores

Buenos Aires

22/08/2025 00h17

O River Plate saiu vencendo, mas sofreu o empate do Libertad, no Monumental del Núñez, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. Com o 0 a 0 da ida, as equipes foram para os pênaltis. Nas cobranças, os argentinos se deram melhor e venceram por 3 a 1. Agora, a equipe enfrenta o Palmeiras.

Os 90 minutos acabaram igualados. Sebastián Driussi abriu o placar aos 29 minutos para o River Plate. Ainda na primeira etapa Robert Rojas empatou para o Libertad.

Foram 52 minutos que o River jogou com apenas dez jogadores, por causa da expulsão do volante Giuliano Galoppo.

Nas penalidades, o Libertad perdeu três de quatro cobranças. Já o River Plate converteu três e comemorou a classificação.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

River Plate empata com Libertad, avança nos pênaltis e encara o Palmeiras na Libertadores

Murilo diz que Palmeiras 'fez o que tinha que ser feito' após classificação

Murilo vê "jogo inteligente" do Palmeiras após empate e classificação: "Fez o que tinha que ser feito"

River Plate elimina o Libertad nos pênaltis, e pega o Palmeiras nas quartas da Libertadores

Com três brasileiros, Libertadores tem duelos das quartas definidos; veja detalhes

Palmeiras dá sono, joga mal e avança na Libertadores graças à goleada no Peru

John Textor lamenta eliminação do Botafogo na Libertadores: "Não estivemos à altura"

Brasil terá duas ginastas na final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica

Palmeiras empata com Universitario-PER e assegura vaga às quartas da Libertadores

Palmeiras só empata com Universitario em ritmo de treino e vai pegar River

Babi Domingos e Geovanna Santos avançam à final no Mundial de Ginástica