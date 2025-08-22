Rival de Johnny Walker no UFC Xangai questiona motivação de Alex Poatan: "Muito rico"

No próximo dia 4 de outubro, o brasileiro Alex Pereira terá a oportunidade de se vingar do algoz Magomed Ankalaev e reconquistar o cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC. Porém, há quem acredite que 'Poatan' - como o striker paulista é conhecido - não possui a mesma motivação de antes e, por isso, deve ser novamente derrotado pelo rival russo. Este parece ser o caso do chinês Zhang Mingyang, adversário de Johnny Walker na luta principal do evento do Ultimate deste sábado (23), sediado em Xangai (CHN).

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o chinês - membro do ranking top 15 dos meio-pesados - colocou em xeque a real motivação de Alex Poatan para a revanche contra Magomed Ankalaev, programada para liderar o card do UFC 320, em Las Vegas (EUA). Na visão do lutador asiático, caso o brasileiro não esteja no melhor de sua forma, o resultado do primeiro confronto contra o campeão russo tende a se repetir.

"Eu acho que Ankalaev consegue defender seu título porque acho que Alex Pereira não está tão motivado quanto antes. Se a gente tiver o velho Pereira de volta, ele ainda é um striker melhor que Ankalaev. Mas, por ora, se ele lutar da mesma forma que lutou na última luta, eu acho que Ankalaev consegue vencer (de novo)", analisou Zhang.

Dinheiro muda as pessoas

Questionado sobre o porquê, em sua opinião, o ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado do UFC teria perdido a motivação para apresentar sua melhor versão no octógono, o lutador chinês apontou a atual situação financeira de Alex Poatan como a grande 'vilã'. Isso porque, segundo Zhang Mingyang, é comum vermos atletas - e até pessoas comuns - se acomodarem após ganhar muito dinheiro.

"Porque ele ganhou muito dinheiro. Ele é muito rico. Acho que não importa quem você seja como um lutador ou ser humano, se você fica muito rico, você meio que perde a motivação de quando você era jovem, quando era pobre, quando tinha fome. Eu acho que isso é normal. Não é incomum", concluiu o chinês.

Protagonismo no UFC Xangai

Após se destacar no episódio inaugural da primeira temporada do programa 'Road to UFC', uma espécie de versão asiática do reality show 'The Ultimate Fighter', Zhang Mingyang se tornou o primeiro lutador chinês a ser contratado pelo Ultimate através do programa voltado para revelar novos talentos. No octógono mais famoso do mundo, o 'Mountain Tiger' - como o meio-pesado é conhecido - venceu os três confrontos disputados por ele até o momento, todos por nocaute ou nocaute técnico.

Embalado pelas três vitórias consecutivas, Zhang entra em ação novamente neste sábado, na luta principal do UFC Xangai, para tentar subir mais um degrau na sua caminhada rumo ao topo do ranking da divisão até 93 kg. Para isso, o chinês terá que superar o brasileiro Johnny Walker, que chega para o combate com a missão de frear a ascensão do rival e, de quebra, se recuperar após sofrer duas derrotas seguidas na liga.

