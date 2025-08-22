Relembre os principais trabalhos de Vojvoda, técnico acertado com o Santos

O Santos agiu rápido no mercado após a demissão de Cleber Xavier e já tem um novo treinador. Na última quinta-feira, o Alvinegro Praiano acertou a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza. Livre no mercado, ele deve assinar contrato válido até o final de 2026.

Após desistir de Jorge Sampaoli, o Santos mudou o foco e conseguiu convencer Vojvoda a assumir o comando da equipe. O argentino, que tinha o desejo inicial de voltar a trabalhar apenas em 2026, avaliou a proposta após conversar com a diretoria e aceitou a oferta do Alvinegro Praiano.

Desse modo, a Gazeta Esportiva traz um panorama geral para mostrar ao torcedor santista como foram os principais trabalhos de Vojvoda, novo comandante do Peixe após a saída de Cleber Xavier.

Juan Pablo Vojvoda passou os últimos cinco anos no futebol brasileiro, no comando do Fortaleza. O treinador, entretanto, também acumulou passagens mais longevas por outros dois clubes: Talleres, da Argentina, e Unión La Calera, do Chile.

Fortaleza (2021-2025)

O trabalho de Juan Pablo Vojvoda à frente do Fortaleza foi a maior 'case' de sucesso da carreira do treinador. Ao todo, foram cinco temporadas no comando do Leão do Pici, com 309 jogos à beira do gramado. No total, ele somou 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas, totalizando 54,9% de aproveitamento.

Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021 para substituir Enderson Moreira. Logo em sua primeira temporada pelo clube, conseguiu alguns resultados expressivos. Conquistou o Campeonato Cearense e chegou às semis da Copa do Brasil, além de ter terminado em quarto lugar no Brasileirão e garantido uma vaga direta na Libertadores pela primeira vez na história do clube.

Já em 2022, o Leão do Pici disputou cinco competições: Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. O treinador ergueu os dois primeiros títulos mencionados, mas caiu nas oitavas do torneio continental e nas quartas da competição nacional de mata-mata. Já o início na Série A teve algumas derrapadas e o Fortaleza chegou a integrar o Z4, mas o se recuperou, terminou em oitavo lugar e foi aos playoffs da Libertadores.

Em 2023, o Fortaleza acabou caindo na terceira fase da Libertadores e foi para a Copa Sul-Americana. O time cearense alcançou a decisão da competição pela primeira vez, mas sofreu com o azar e acabou ficando apenas com o vice ao perder para a LDU-EQU nos pênaltis. Apesar disso, foi mais um ano em que a torcida se orgulhou com a conquista do Campeonato Cearense e fechou o Brasileirão em décimo lugar.

No ano passado, o Fortaleza de Vojvoda também colecionou feitos impressionantes na Série A: terminou novamente em quarto lugar, conquistou uma vaga na Libertadores e fechou sua campanha invicto como mandante. Além disso, ainda ergueu a Copa do Nordeste, mas perdeu o Cearense nos pênaltis. Na Sula, caiu nas quartas de final, assim como na Copa do Brasil.

Por fim, Vojvoda encerrou sua passagem pelo Fortaleza neste 2025. O argentino foi demitido em julho deste ano após uma série negativa de seis derrotas consecutivas. Apesar dos bons anos anteriores, o treinador não conseguiu mais extrair um bom futebol da equipe. A equipe foi vice no Campeonato Cearense e estava no Z4 do Brasileiro.

Unión La Calera (2020)

No Unión La Calera, Vojvoda também fez um trabalho de destaque. O treinador comandou a equipe em duas competições: Campeonato Chileno e Sul-Americana. Sob seu comando, o time terminou a competição nacional na vice-liderança e levou o clube à Libertadores pela primeira vez. Já no torneio continental, caiu ainda nas oitavas de final.

Ao todo, o comandante esteve à beira do gramado em 40 partidas do Unión La Calera, com 18 vitórias, dez empates e 12 derrotas. Ele deixou o clube em 2021 após não renovar o contrato, assumindo o Fortaleza três meses depois.

Talleres (2018-2019)

Já entre 2018 e 2019, Vojvoda comandou o Talleres, da Argentina, mas deixou a desejar de modo geral. Ao todo, foram 36 partidas, com 14 vitórias, nove empates e 13 derrotas.