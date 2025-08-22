Reinier de Ridder questiona concorrência de Caio Borralho pelo título do UFC

No último sábado (16), na luta principal do UFC 319, em Chicago (EUA), Khamzat Chimaev dominou o então campeão Dricus du Plessis e, com um verdadeiro monólogo, conquistou o cinturão peso-médio (84 kg) da empresa. Agora oficialmente no topo da categoria, o 'Lobo' já conta com alguns nomes que surgem na briga pela vaga de próximo desafiante ao título. Um deles é Reinier de Ridder, que tratou de questionar a concorrência de outro forte nome na disputa pelo 'title shot': Caio Borralho.

Em recente participação no podcast 'Pound 4 Pound', apresentado pelos ex-campeões Henry Cejudo e Kamaru Usman, o holandês questionou o merecimento de Borralho pelo posto ao citar o período inativo do brasileiro. A última apresentação do representante da 'Fighting Nerds' foi em agosto de 2024. De lá para cá, no mesmo período, Reinier de Ridder lutou e venceu quatro combates dentro do Ultimate. Dado esse contexto, o ex-bicampeão do ONE Championship não considera 'The Natural' como um concorrente direto pelo cinturão.

"A grande questão dessa luta é quando vai acontecer. Se ele (Chimaev) quer lutar em Abu Dhabi, acho que está bem claro que sou o cara (para enfrentá-lo). Caio e Imavov lutam em três semanas, devem ter pouco tempo para pegarem (a luta). O Imavov também merece bastante, é muito habilidoso (...) Mas o Caio não está lá ainda, ele sequer lutou esse ano. A última vitória dele foi contra o Cannonier, que é até bom. Mas o 'MVP' também acabou de vencê-lo. Eu venci cinco caras esse ano e ele não venceu ninguém. Então ele não está (na conversa) no momento. O Borralho parece que está (na disputa), mas não está nem perto, sendo sincero", opinou 'RDR'.

Quarteto na briga

Enquanto Chimaev segue invicto no MMA profissional e à espera de seu próximo oponente, quatro atletas do peso-médio batalham para serem contemplados desafiantes ao título na próxima rodada. Além de Reinier e Borralho, Nassourdine Imavov e Anthony Hernandez despontam com força para desafiar o reinado do 'Lobo'.

Curiosamente, os quatro nomes citados estão escalados para se enfrentarem entre si. No dia 6 de setembro, Imavov e Borralho fazem a luta principal do UFC Paris. Já no dia 18 de outubro, Reinier de Ridder e Hernandez lideram o UFC Vancouver. Atento ao cenário, Dana White já indicou que a vaga de próximo desafiante ao cinturão sairá de um desses confrontos - a depender de quem melhor vencer e convencer.

