Reforços? 'Palmeiras precisa de padrão de jogo', diz Lavieri

O Palmeiras ainda precisa se encontrar na temporada, disse Danilo Lavieri, no Fim de Papo. Para o colunista, isso é mais urgente do que contratar um reforço para o meio-campo, que é avaliada como a posição mais carente do elenco.

Após golear o Universitario (PER) por 4 a 0, fora de casa, o time alviverde fez um jogo sem brilho no Allianz Parque, e garantiu a classificação às quartas de final da Copa Libertadores com um empate sem gols.

Mais do que trazer um novo número 8, o Palmeiras precisa encontrar um padrão de jogo, que até agora não mostrou. [...] O Palmeiras tem vivido de lampejos, por enquanto. Parecia ter encontrado a forma de jogar com Flaco López e Vitor Roque, mas está deixando a desejar nas últimas partidas. Não dá para falar que o Palmeiras se encontrou na temporada.

Danilo Lavieri

