Real Betis bate o Alavés e dorme na liderança do Espanhol
O Real Betis venceu o Alavés por 1 a 0, nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O argentino Lo Celso marcou o gol dos mandantes no estádio La Cartuja de Sevilla.
Com a vitória, o Betis conquistou sua primeira vitória em LaLiga e dorme na liderança da competição, com quatro pontos. O Alavés, por sua vez, cai para a oitava posição, com três.
Ambas as equipes voltam a campo na próxima semana, pelo Espanhol. O Betis visita o Celta de Vigo na quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Abanca-Balaídos. Já o Alavés recebe o Atlético de Madrid no próximo sábado, no Estádio de Mendizorroza, às 12h.
O gol do jogo
Aos 15 minutos do primeiro tempo, Altimira cruzou para Cucho Hernández cabecear. A bola desviou em Jonny e sobrou na pequena área para Lo Celso, que bateu cruzado para marcar, sem chances para o goleiro Sivera.