Topo

Esporte

Quartas de final da Libertadores 2025: veja os confrontos e datas dos jogos

Bruno Henrique, do Flamengo, celebra gol sobre o Inter em partida da Libertadores - Mauro PIMENTEL / AFP
Bruno Henrique, do Flamengo, celebra gol sobre o Inter em partida da Libertadores Imagem: Mauro PIMENTEL / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 11h50

Os confrontos das quartas de final da Copa Libertadores 2025 estão definidos. Três times brasileiros seguem na disputa pelo título continental.

O que aconteceu

As quartas de final da Libertadores serão disputadas em setembro. A Conmebol informou que os jogos do mata-mata serão disputados nas semanas de 17 e 24.

A entidade ainda vai definir horários e datas de cada confronto. Normalmente, as partidas acontecem entre terça e quinta.

Três times brasileiros buscam o tetracampeonato. São Paulo, Flamengo e Palmeiras decidem vagas na semifinal contra LDU, Estudiantes e River Plate, respectivamente.

Os confrontos das quartas de final

  • São Paulo x LDU
  • River Plate x Palmeiras
  • Vélez Sarsfield x Racing Club
  • Estudiantes x Flamengo

Calendário da Libertadores

  • Quartas de final: 17 e 24 de setembro
  • Semifinais: 22 e 29 de outubro
  • Final: 29 de novembro

Premiações da Libertadores

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17,1 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,1 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,8 milhões)
  • Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136,6 milhões)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Ministro Gilmar Mendes vota pela liberdade de Robinho em julgamento

Estádio do Independiente é interditado após confusão entre torcidas na Sula

SP Open anuncia lista do qualifying e Carol Meligeni recebe convite na chave principal

Atlético-MG faz proposta por lateral argentino Maffeo, do Mallorca

Libertadores: São Paulo não se preocupa em perder Morumbis em possível semi

Bruna Brasil ignora ambiente hostil e vence chinesa na luta principal do Road to UFC

Botafogo mira encerrar jejum de cariocas no Alfredo Jaconi

Arteta confirma lesão no joelho de Havertz e atacante desfalca o Arsenal na Premier League

SP Open dá convite a Carol Meligeni e anuncia lista do quali com Luisa Stefani

Mundial de Ginástica no Brasil uniu América do Sul e abriu portas a países

Corinthians prepara renovações com trio da base