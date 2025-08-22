Quartas de final da Libertadores 2025: veja os confrontos e datas dos jogos
Os confrontos das quartas de final da Copa Libertadores 2025 estão definidos. Três times brasileiros seguem na disputa pelo título continental.
O que aconteceu
As quartas de final da Libertadores serão disputadas em setembro. A Conmebol informou que os jogos do mata-mata serão disputados nas semanas de 17 e 24.
A entidade ainda vai definir horários e datas de cada confronto. Normalmente, as partidas acontecem entre terça e quinta.
Três times brasileiros buscam o tetracampeonato. São Paulo, Flamengo e Palmeiras decidem vagas na semifinal contra LDU, Estudiantes e River Plate, respectivamente.
Os confrontos das quartas de final
- São Paulo x LDU
- River Plate x Palmeiras
- Vélez Sarsfield x Racing Club
- Estudiantes x Flamengo
Calendário da Libertadores
- Quartas de final: 17 e 24 de setembro
- Semifinais: 22 e 29 de outubro
- Final: 29 de novembro
Premiações da Libertadores
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17,1 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,1 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,8 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136,6 milhões)