PVC: Palmeiras e Andreas dão indícios que negociação está acontecendo

Palmeiras e Andreas Pereira dão indícios nos bastidores que a negociação para a contratação do meio-campista do Fulham foi retomada, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

A negociação está acontecendo. O valor do início do ano, em torno dos 18 milhões de euros, pode diminuir um pouquinho. O Andreas não jogou na estreia do Campeonato Inglês — ficou no banco de reservas e não entrou durante o jogo — e não está na prévia do jogo contra o Manchester United, domingo, então o Andreas perdeu espaço no Fulham. Coincidentemente, voltou a negociação.

Ninguém confirmou isso nem no Palmeiras nem entre os empresários do Andreas, mas está claro. Conversando com o lado do Andreas, é assim: não tenho novidade ainda. Ok, mas eu nem perguntei. Então, tem alguma coisa acontecendo, a gente sabe. No Palmeiras, não vem resposta, e o silêncio no Palmeiras é resposta. Então, tem uma negociação acontecendo.

Paulo Vinícius Coelho

PVC acrescentou que a tendência é o Palmeiras avançar na contratação de Andreas, que chegaria para ocupar a vaga deixada por Richard Ríos, vendido ao Benfica.

Segundo o site especializado Transfermarkt, o valor de mercado de Andreas é 18 milhões de euros. Na visão do colunista do UOL, o Verdão vai tentar baixar esse valor até o fechamento da janela.

"É possível que seja por menos que 18 milhões de euros, é um negócio caro, mas o Palmeiras tem esse dinheiro. Então, a negociação tem que acontecer até o dia 2 de setembro e eu acho que vai acontecer, porque o Andreas não está jogando no Fulham", disse PVC.

