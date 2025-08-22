Portuguesa anuncia três saídas por empréstimo e foca no planejamento para 2026

A Portuguesa anunciou, nesta sexta-feira, movimentações importantes em seu elenco, com a saída de três jogadores por empréstimo até o fim da atual temporada.

O goleiro Rafael Pascoal e o atacante Igor Torres foram cedidos ao Esporte Clube São Bento e à Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, respectivamente. Já o atacante Leandro, revelado nas categorias de base da Lusa, defenderá o Oeste Futebol Clube no mesmo período.

As negociações fazem parte de um processo conduzido pela diretoria que visa não apenas dar rodagem aos atletas, mas também manter o elenco ativo e preparado para o futuro próximo.O vice-presidente de futebol da Portuguesa SAF, Tadeu Oliveira Jr., ressaltou que o clube já está com foco voltado para a próxima temporada.

Nota oficial - Leandro A Portuguesa SAF informa que o atacante Leandro foi cedido por empréstimo ao Oeste Futebol Clube, com vínculo até o final da temporada. Cria da Lusa, Leandro disputou as edições de 2024 e 2025 do Paulistão pela Portuguesa. Nesta temporada, o atacante...

"Ao mesmo tempo em que negociamos alternativas de manter nossos atletas em atividade, seguimos planejando 2026. Temos realizado reuniões e análises sobre tudo o que foi feito neste ano e sobre aquilo que projetamos para o próximo. A clareza neste processo é essencial para que possamos dar passos firmes e minimizar erros", afirmou o dirigente.

Em campo, os jogadores tiveram trajetórias distintas recentes na Lusa. Igor Torres, contratado neste ano, participou de 18 partidas e marcou um gol com a camisa rubro-verde. Pascoal, por sua vez, retornou ao clube em 2023, atuou como titular na Copa Paulista e, nesta temporada, jogou uma partida na Série D. Já Leandro, formado no clube, disputou as últimas edições do Paulistão e, em 2025, atuou pelo Lagarto no Campeonato Brasileiro da Série D antes de ser emprestado novamente.