Patrocinadora da Libertadores plantará três árvores para cada gol marcado na competição

Além da classificação para as quartas de final, os gols marcados por Flamengo, Palmeiras e São Paulo na Copa Libertadores serviram para um bem maior: em ação da Mapfre, companhia global de seguros e patrocinadora da competição, cada bola na rede irá gerar o plantio de três mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

A ação contabilizará, retroativamente, todos os gols marcados desde a fase preliminar, em fevereiro, até a final, que será disputada em Lima, no Peru. A meta é que o volume de árvores seja o suficiente para recuperar um hectare da Mata Atlântica, área equivalente a um campo de futebol.

O plantio ocorrerá no Parque Estadual do Jurupará, no Vale do Ribeira, em São Paulo, região que concentra a maior área contínua de Mata Atlântica do País. A execução técnica ficará a cargo da Reservas Votorantim, responsável desde a seleção das espécies até o monitoramento do crescimento das mudas.

O plantio será iniciado no terceiro trimestre e finalizado até o fim do ano, com divulgação pública dos resultados ao longo das etapas. Entre as espécies selecionadas estão o ipê-amarelo, pau-brasil, jequitibá-rosa, quaresmeira, araçá, entre outras.

Até o momento, 324 gols foram marcados nesta edição da Libertadores - uma média de 2,41 por partida. Se esses números persistirem até o final da competição, 1.120 mudas serão plantadas pela empresa, fruto de 373 gols. A meta, no entanto, é que 1.600 árvores sejam plantadas, para cobrir este hectare planejado pela empresa.

"A vinculação ao número de gols aproxima o torcedor da causa ambiental. É uma métrica simples de acompanhar e que conecta a emoção do futebol a um impacto ambiental concreto. Mesmo que o placar final seja menor que o estimado, vamos plantar as 1.600 mudas. O objetivo é restaurar a área, não apenas contabilizar gols", explica Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mapfre.

"Queremos aproveitar a visibilidade da nossa marca na CONMEBOL Libertadores para gerar um legado positivo e associar a paixão do futebol a causas que importam para toda a sociedade", completa. A empresa também estará na COP30, em Belém, no Pará, em ação conjunta com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).