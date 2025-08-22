'Parâmetro é o Flamengo', diz Arnaldo Ribeiro sobre disputa com Palmeiras

A inevitável comparação entre Flamengo e Palmeiras marca a disputa da Libertadores e do Brasileirão em 2024, analisou Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola. Para o comentarista, a atuação dominante do Flamengo diante do Internacional elevou o sarrafo para o Palmeiras, que apesar da classificação, decepcionou na partida em casa.

O cenário projeta uma rivalidade crescente até o fim da temporada, com ambos protagonizando a principal disputa do futebol brasileiro.

Comparar cada jogo do Palmeiras com cada jogo do Flamengo é inevitável em 2025, porque eles investiram demais, porque eles estão sobrando, porque eles estão disputando as mesmas coisas. A Libertadores, cada um no lado da chave, e o Brasileirão cabeça a cabeça. Eles têm os jogos da segunda-feira no Brasileirão. Quando a gente estiver fazendo o próximo Posse de Bola, a gente vai estar projetando os jogos que, em tese, na tabela, são jogos daquele jogo fava contada. Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória. Mas essa comparação e essa perseguição vai ocorrer até o final da temporada entre os dois poderosos, os dois da sua espanholização, Tironi. E para quem viu o Flamengo fazer o que fez com o Inter no jogo 2, 24 horas antes do Palmeiras, ficou decepcionado com o Palmeiras, porque o parâmetro é o Flamengo. O parâmetro de um vai ser o outro. Assim será essa temporada e pra mim essa sensação de decepção um pouco também tem a ver com a sobra que o Flamengo mostrou na partida do Beira-Rio. Arnaldo Ribeiro

'Flamengo é favorito nas quartas', diz Juca Kfouri

O favoritismo do Flamengo nas quartas de final da Libertadores foi destacado por Juca Kifuri, colunista do UOL, durante o Posse de Bola. No programa, Juca afirmou que entre os principais confrontos das quartas, o do Flamengo é o único considerado previsível, enquanto os demais apresentam alto grau de imprevisibilidade.

Eu diria que só tem um previsível, que é o Flamengo. Juca Kfouri

Acho que o Flamengo é favorito também. Danilo Lavieri