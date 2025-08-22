Topo

Palmeiras beira R$ 45 mi em premiação e bate meta com ida às 4ªs da Liberta

O Palmeiras enfrentará o River Plate (ARG) nas quartas de final da Copa Libertadores - Ettore Chiereguini/AGIF
O Palmeiras enfrentará o River Plate (ARG) nas quartas de final da Copa Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 14h41

O Palmeiras chegou a R$ 44,8 milhões em premiação na Copa Libertadores ao avançar às quartas de final da competição. O resultado também "cumpre" a meta orçamentária prevista pelo clube no início do ano.

O que aconteceu

A classificação para as quartas de final rendeu R$ 9,2 milhões (1,7 milhão de dólares) ao clube paulista. O Palmeiras chegou às esta fase após eliminar o Universitario (PER) com uma goleada fora de casa e um empate sem gols no Allianz Parque.

O Alviverde já tinha garantido R$ 35,6 milhões (6,23 milhões de dólares) pela campanha na fase de grupos e ida às oitavas. A quantia inclui o valor de participação na fase de grupos (US$ 3 milhões) somado ao bônus por cada uma das seis vitórias (US$ 330 mil por triunfo) e ao prêmio por avançar às oitavas (US$ 1,25 milhão).

O Palmeiras é o único a conseguir a "premiação perfeita" na primeira fase da competição continental. O desempenho do time de Abel Ferreira garantiu também a chance de decidir todos os confrontos como mandante, até a semifinal. A final acontece em campo neutro.

Se avançar à semifinal, o Alviverde embolsará mais R$ 12,5 milhões (US$ 2,3 milhões). O Palmeiras enfrentará o River Plate (ARG) em partidas previstas para os dias 17 e 24 de setembro.

O campeão da Libertadores receberá R$ 130,5 milhões (US$ 24 milhões), enquanto o vice fica com R$ 38 milhões (US$ 7 milhões).

As metas do Palmeiras para 2025

Campeonato Paulista: semifinal — chegou à final e foi vice-campeão

Copa do Brasil: quartas de final — foi eliminado pelo Corinthians nas oitavas

Copa Libertadores: quartas de final — se classificou ontem para as quartas de final

Brasileirão: terminar no G4 - o time é o segundo colocado da competição

Copa do Mundo de Clubes: não estabelecida — eliminados para o Chelsea nas quartas de final

