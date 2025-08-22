Palmeiras é favorito contra River Plate? Colunistas opinam

Após avançar às quartas de final com um empate sem gols contra o Universitario (PER), o Palmeiras vai encarar o River Plate (ARG). No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Yara Fantoni debateram se o time alviverde segue como favorito.

O River Plate confirmou vaga de forma mais dramática. Após dois empates contra o Libertad (PAR), a equipe argentina venceu nos pênaltis

Lavieri: Tecnicamente, Palmeiras é melhor

Vejo o Palmeiras como favorito contra o River Plate por conta do nível técnico do elenco. Precisa jogar muito mais do que jogou no segundo jogo contra o Universitario, mas, tecnicamente, o Palmeiras é melhor que o River Plate. [...] Eu diria 55% x 45% para o Palmeiras.

Danilo Lavieri

Yara: Vitor Roque tem 'casca' para encarar argentinos

Olhando como um todo, o elenco. O Vitor Roque tem um crescimento enorme depois do Mundial. É um cara que vai pegando ritmo de jogo. Ele tem aquele corpo, casca para jogar contra time argentino. Acredito muito no Palmeiras como favorito para esse duelo.

Yara Fantoni

