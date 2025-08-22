Topo

Esporte

Novorizontino perde para o Criciúma, amplia fase ruim e deixa o G4 da Série B

22/08/2025 23h40

O Novorizontino chegou ao quinto seguido sem vencer na noite desta sexta-feira, ao perder para o Criciúma, por 2 a 0, no estádio Heriberto Hulse. Nicolas e Borasi marcaram os gols do jogo, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de ampliar a sequência negativa, o time de Umberto Louzer foi ultrapassado pelo próprio Criciúma na tabela e saiu do G4 da competição. A equipe paulista ocupa a quinta posição, com 36 pontos, mesma pontuação do time catarinense, que é o quarto colocado por ter uma vitória a mais.

O Novorizontino volta a campo pela Série B no próximo dia 30 (sábado), quando visita o Athletico-PR, às 20h30 (de Brasília). Já o Criciúma joga na próxima quinta-feira, contra o Remo, às 21h35.

O jogo

O Novorizontino sofreu o primeiro gol aos 18 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta, Marcinho aproveitou rebote e bateu de voleio em direção do gol. Nicolas desviou a bola no meio do caminho e abriu o placar para o Criciúma.

Os donos da casa deram números finais à partida aos 34 minutos. Jean Carlos avançou pela direita e invertou para Borasi, que limpou a marcação e o goleiro Airton para marcar um golaço e definir a vitória do Criciúma.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Criciúma vence duelo direto diante do Novorizontino e entra no G-4 da Série B

Novorizontino perde para o Criciúma, amplia fase ruim e deixa o G4 da Série B

Flamengo x Barcelona: veja informações e onde assistir à final do Intercontinental sub-20

Marcelo Melo e Rafael Matos garantem vaga na final do ATP 250 de Winston-Salem

João Fonseca celebra retorno ao US Open e elogia rival da estreia: 'Bom jogador'

Cássio desabafa sobre dificuldade com inclusão de filha em escolas de BH

Santos negocia rescisão de contrato com Gil

Cássio desabafa após filha autista ser negada em escolas: 'Corta o coração'

Ginasta alemã recebe ouro e ouve hino da Geórgia em gafe no Mundial

Chapecoense aumenta sequência invicta, goleia Athletic e se firma ainda mais no G-4 da Série B

Mundial de Ginástica Rítmica: Bárbara Domingos alcança melhor resultado da história do Brasil no individual