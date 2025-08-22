Novorizontino perde para o Criciúma, amplia fase ruim e deixa o G4 da Série B

O Novorizontino chegou ao quinto seguido sem vencer na noite desta sexta-feira, ao perder para o Criciúma, por 2 a 0, no estádio Heriberto Hulse. Nicolas e Borasi marcaram os gols do jogo, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de ampliar a sequência negativa, o time de Umberto Louzer foi ultrapassado pelo próprio Criciúma na tabela e saiu do G4 da competição. A equipe paulista ocupa a quinta posição, com 36 pontos, mesma pontuação do time catarinense, que é o quarto colocado por ter uma vitória a mais.

O Novorizontino volta a campo pela Série B no próximo dia 30 (sábado), quando visita o Athletico-PR, às 20h30 (de Brasília). Já o Criciúma joga na próxima quinta-feira, contra o Remo, às 21h35.

O jogo

O Novorizontino sofreu o primeiro gol aos 18 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta, Marcinho aproveitou rebote e bateu de voleio em direção do gol. Nicolas desviou a bola no meio do caminho e abriu o placar para o Criciúma.

Os donos da casa deram números finais à partida aos 34 minutos. Jean Carlos avançou pela direita e invertou para Borasi, que limpou a marcação e o goleiro Airton para marcar um golaço e definir a vitória do Criciúma.