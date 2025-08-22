Novo código da ginástica rítmica pode ajudar conjunto brasileiro no Mundial

Na expectativa de disputar o Mundial de ginástica rítmica dentro de casa, o conjunto brasileiro vem de ótimos resultados em 2025. Esse desempenho o consolida como um dos candidatos à medalha no torneio, que está sendo realizado até domingo no Rio.

A evolução aparece justamente após a implementação de importantes mudanças no código de pontuação da modalidade, que passou a valer a partir do novo ciclo olímpico (2025 - 2028).

As alterações têm como objetivo padronizar a complexidade técnica, ao mesmo tempo que promove um maior equilíbrio entre as variantes da ginástica rítmica. A maior delas está na nota de dificuldade, dividida em duas partes: na de corpo reduziu de 9 para 8, e na de aparelho o limite de elementos caiu de 20 para 15. Já as notas artística e de execução permanecem como componentes complementares da pontuação total.

Enquanto as apresentações individuais seguem com os mesmos quatro aparelhos (arco, bola, maças e fita), as dos conjuntos passarão por mudanças graduais até Los Angeles 2028. Neste ano, estarão com 5 fitas e com 3 bolas + 2 arcos. A partir de 2026, a nova configuração será de 5 bolas em uma rotina e 3 arcos + 2 pares de maças na outra, válida até a disputa dos próximos Jogos Olímpicos.

Mesmo que sutil, qualquer mudança em esportes como a ginástica rítmica costuma trazer dificuldades de adaptação para os atletas. Mas para a capitã do conjunto, Duda Arakaki, o novo código de pontuação beneficia o estilo das brasileiras, pois "valoriza muito mais o lado artístico".

A treinadora Camila Ferezin compartilha da mesma opinião de Duda, mas não deixou de reforçar que nem tudo são flores com as mais recentes mudanças:

Nunca é fácil. Tudo que muda no nosso código de pontuação, consequentemente muda também o nosso treinamento. Mas essa mudança, principalmente na parte artística, foi muito favorável para nós, porque antes não tinha uma nota valendo 10 para o artístico, e esse é o nosso foco.

Como somos muito boas nesse quesito, a nossa nota sempre é uma nota boa da parte artística. Por isso, com certeza ficamos bastante felizes.

Camila Ferezin, técnica da seleção de conjunto

O conjunto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves espera fazer este lado artístico brilhar para chegarem ao lugar mais alto do pódio, diante dos milhares de brasileiros presentes na Arena Carioca 1, no Rio.

Mundial de Ginástica Rítmica

Onde: Arena 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Até quando? A competição vai até domingo (24)

Programação

22 de agosto

14h30 às 16h40 - Final Individual Geral - Grupo B (rank 10-18)

17h às 19h10 - Final Individual - Geral Grupo A (rank 01-09)

23 de agosto

14h às 16h30 Final Geral - Conjunto Grupo A

17h às 19h Final Geral - Conjunto Grupo B

24 de agosto

11h às 11h35 - Final Arco

11h40 às 12h15 - Final Bola

12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas

14h às 14h35 - Final Maças

14h40 às 15h15 - Final Fita

15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos

Ainda há ingressos? Há ingressos disponíveis, sendo a maioria pertencente ao terceiro lote. Os bilhetes estão sendo comercializados através do site Ingresse.com.

Preços:



22/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 388 + taxas / meia: R$ 194,40 + taxas

Setor B - inteira: R$ 298,08 + taxas / meia: R$ 149,04 + taxas

Setor C - inteira: R$ 233,28 + taxas / meia: esgotado

23/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 492,48 + taxas

Setor B - inteira: R$ 388,80 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado

24/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 583,20 + taxas / meia: esgotado

Setor B - inteira: R$ 492,48 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado