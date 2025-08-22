NBA aposta no público brasileiro, inova em formatos e tem boom nas redes

Com o Brasil em destaque nos planos de expansão internacional, a NBA vem se empenhando para estreitar a relação com os fãs do país onde reina o futebol. Tais esforços já duram anos e, após uma série de experimentos e inovações, vêm se traduzindo em números cada vez mais animadores para a maior liga de basquete do mundo.

O que aconteceu

Só em 2025, a NBA ultrapassou 490 milhões de visualizações orgânicas de seus conteúdos originais produzidos no Brasil. Os dados, divulgados pela primeira vez, foram compilados somando as estatísticas das plataformas YouTube, Instagram e Tiktok.

Foram mais de 10,5 milhões de horas de material próprio assistidos apenas no YouTube. Ao todo, a liga disponibilizou 47 horas de programação autoral além de 380 horas de transmissões ao vivo, incluindo a exibição de jogos da NBA e de programas originais, como o Rodada NBA, o NBA Crunchtime e o Na Estrada.

Semelhante ao NFL Redzone, o NBA Crunchtime exibe jogos simultaneamente Imagem: Divulgação/NBA Brasil

A liga colhe tais resultados mais de uma década após ter passado a olhar para o mercado brasileiro com maior atenção. O movimento inicial veio com a abertura do primeiro escritório no país, em 2012. Nos anos seguintes, a organização investiu na formação de um departamento de conteúdo.

A NBA Brasil foca em produtos inovadores para aumentar os "pontos de contato" com os amantes de basquete no país. Essa função fica a cargo de uma equipe cuja missão é justamente tentar ampliar essa identificação. O núcleo era a princípio chefiado por um norte-americano, até que a liga convocou um brasileiro para a função. Gustavo Penna assumiu em 2017 e é um dos responsáveis pelos experimentos.

O programa Na Estrada foi uma inovação da NBA Brasil e, em três temporadas, já teve participação de Ana Zortea, Fred Bruno e outros influenciadores Imagem: Divulgação/NBA Brasil

A produção local cresceu com o passar dos anos e virou referência na América Latina. Com o sucesso no Brasil, a NBA decidiu expandir a operação brasileira para outros países nos arredores. O trabalho é tocado com liberdade editorial, tendo autonomia para criar uma voz própria e atender às demandas específicas de público de cada região, apostando na utilização de influenciadores.