Na madruga! Saiba como assistir o UFC Xangai, liderado por Johnny Walker

Neste sábado (23), o Ultimate retorna à China, desta vez a Xangai, para mais uma edição da série 'Fight Night'. Com apenas dois integrantes tupiniquins escalados para atuar, o evento será transmitido ao vivo e na íntegra pelo UFC Fight Pass, a partir das 4h (horário de Brasília).

Na parte principal do card, o destaque fica por conta de Johnny Walker, que terá a missão de liderar o espetáculo ao protagonizar a luta principal contra o chinês Mingyang Zhang. O confronto promete ser decisivo para ambos os atletas, que buscam ascensão na categoria meio-pesado (93 kg). Walker, com sua experiência internacional, terá a responsabilidade de representar o Brasil em um duelo de alto nível diante do favorito local.

Poucos brasileiros

No card preliminar, o único outro brasileiro em ação será Michel Pereira, que terá pela frente o norte-americano Kyle Daukaus. O combate será importante para o brasileiro tentar reencontrar o caminho das vitórias após uma fase instável.

O UFC Fight Pass inicia a transmissão ao vivo às 4h, com o card principal previsto para começar às 7h. As três primeiras lutas da noite serão exibidas gratuitamente nas plataformas oficiais do UFC no Facebook, YouTube e TikTok. A Ag Fight acompanha o evento em tempo real, com cobertura completa e os principais destaques da noite.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok