Murilo diz que Palmeiras 'fez o que tinha que ser feito' após classificação

Zagueiro do Palmeiras, Murilo valorizou e exaltou atuação do Palmeiras logo após a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. No Allianz Parque, o Alviverde empatou em 0 a 0 contra o Universitario, do Peru, e aproveitou a grande vantagem no agregado para confirmar vaga adiante com tranquilidade.

Acho que a gente não conseguiu tão bem como a gente queria. A gente tinha se programado para fazer logo uns 15 minutos bem intensos em cima deles e não aconteceu. Mas, como a gente estava com a vantagem, eu acredito que a gente fez um jogo inteligente também, sem se expor muito, sem dar muita chance pra eles. Agradecer o Weverton ali que fez uma grande defesa e, sem dúvida nenhuma, a nossa equipe foi bem consistente e fez o que devia ter feito pra conseguir essa classificação". Murilo, à ESPN

O Palmeiras 'sentou' na larga vantagem que ostentatava no placar agregado. Em Lima, no jogo de ida, contou com uma boa atuação para construir uma goleada por 4 a 0 e já colocar um pé na próxima fase do continental.

Especulava-se que Abel Ferreira pudesse rodar a equipe e ir a campo com um time alternativo, mas não foi o que aconteceu. O técnico português manteve jogadores-chave, como o próprio Murilo, Gustavo Gómez, Vitor Roque, Flaco López e Weverton, na equipe titular, sem muito alterar a espinha dorsal dos 11 iniciais que construíram a boa vantagem na ida.

Agora, os palmeirenses enfrentarão o River Plate. Com a melhor campanha da fase de grupos, o Alviverde definirá o confronto em casa. Os jogos acontecerão nos meios de semana dos dias 17 e 24 de setembro.