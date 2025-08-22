Do axé ao caipira: ginastas gringas apostam em música brasileira no Mundial

Do axé ao samba, de Ivete Sangalo ao Rouge. A música brasileira deu o tom no Mundial de Ginástica Rítmica, embalando as apresentações não apenas das atletas brasileiras, mas também como de diversas estrangeiras.

A tática não é nova na modalidade. É comum que as ginastas escolham canções do país do torneio para que possam ganhar a simpatia do público e, quem sabe, com a ajuda da arquibancada, garantir uma boa avaliação junto aos jurados.

A italiana Tara Dragas, por exemplo, apostou em "Cria da Ivete", de Ivete Sangalo. Ela contou que conheceu a artista através de amigos brasileiros e sabia que se tratava de uma estrela no país.

Eu adoro ouvir músicas de diferentes países, mas essa foi uma ideia uns amigos brasileiros. Eles me aconselharam sobre ela quando estava procurando uma música que pudesse fazer todo o público se levantar e dançar comigo, aproveitar comigo a execução. Eles disseram que Ivete é uma das maiores rainhas do Brasil, e eu pensei que seria uma boa ideia.

Tara Dragas

Anastasiya Sarantseva, do Uzbequistão, utilizou Ragatanga, do Rouge, enquanto a compatriota Takhmina Ikromova pegou um trecho de uma música de Pablo Vittar. Elena Meysembourg, de Luxemburgo, teve o refrão de "Mas que nada", de Sergio Mendes.

Vera Tugolukova, do Chipre, iniciou a apresentação com "Não deixa o samba morrer", de Alcione. A boliviana Mayte Guzman pisou no tablado sob o som de 'Romaria', de Renato Teixeira.

[Anita Klemann, técnica] Ouviu a música na rádio e já sabíamos que o Mundial ia ser aqui no Brasil. Foi uma coisa única, Deus quem escolheu. Foi assim que decidimos pela música.

Mayte Guzman

A belga Maya Bijnens utilizou Baianá, de Barbatuques. "A escolhemos porque era para o Campeonato Mundial, uma música tradicional brasileira. Foi uma escolha para o público, para ser um show. Quisemos mostrar o nosso melhor aqui no Brasil".

Maya Bijnens, ginasta belga Imagem: Ivan Carvalho / CBG

A húngara Fanni Pigniczki usou a trilha sonora de "Senna", série da Netflix que conta a história do piloto ídolo brasileiro.

Sem ciúmes

Geovanna Santos e Barbara Domingos, representantes do país sede na disputa individual, também aproveitaram o torneio em casa para ter mais um ponto de conexão com a torcida.

Babi, por exemplo, usou "Aquele abraço", que cita ainda o Rio de Janeiro, cidade onde o Mundial está sendo realizado.

Na fita, temos uma série nova. Optamos por mudar a série devido ao campeonato ser aqui, Precisávamos de uma série mais brasileira. Isso chama a atenção, querendo ou não. E essa música fala sobre o Rio, mas as minhas duas coreografias [maça e fita] são bem cariocas.

Babi Domingos

A ginasta rechaça qualquer tipo de "ciúme" com a situação e ressalta que ela mesmo já pensou em músicas que pudessem a aproximar do público do país sede do evento, citando os Jogos Olímpicos de Paris.

Barbara Domingosdurante apresentação no Mudial de Ginástica Rítmica Imagem: Ivan Carvalho/ CBG

É legal. Tem músicas que elas usam que nem imaginávamos que poderia dar uma série. É divertido. É uma jogada, também fazemos isso. Ano passado, nas Olimpíadas, usei uma música francesa. Querendo ou não, tentamos agradar ao público.

Babi Domingos

Evidências

O conjunto brasileiro promete levantar o ginásio. Na apresentação na série mista será ao som de "Evidências", composição de Paulo Sérgio Valle e José Augusto, e que fez sucesso em todo o país nas vozes de Chitãozinho & Xororó.

Mundial de Ginástica Rítmica

Onde: Arena 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Até quando? A competição vai até domingo (24)

Programação

22 de agosto

14h30 às 16h40 - Final Individual Geral - Grupo B (rank 10-18)

17h às 19h10 - Final Individual - Geral Grupo A (rank 01-09)

23 de agosto

14h às 16h30 Final Geral - Conjunto Grupo A

17h às 19h Final Geral - Conjunto Grupo B

24 de agosto

11h às 11h35 - Final Arco

11h40 às 12h15 - Final Bola

12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas

14h às 14h35 - Final Maças

14h40 às 15h15 - Final Fita

15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos

Ainda há ingressos? Há ingressos disponíveis, sendo a maioria pertencente ao terceiro lote. Os bilhetes estão sendo comercializados através do site Ingresse.com.

Preços:



22/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 388 + taxas / meia: R$ 194,40 + taxas

Setor B - inteira: R$ 298,08 + taxas / meia: R$ 149,04 + taxas

Setor C - inteira: R$ 233,28 + taxas / meia: esgotado

23/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 492,48 + taxas

Setor B - inteira: R$ 388,80 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado

24/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 583,20 + taxas / meia: esgotado

Setor B - inteira: R$ 492,48 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado